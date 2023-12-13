咳嗽求醫確診真菌性肺炎　竟與聞臭襪有關？

河南的何女士早前因咳嗽求診，即使服藥亦未能緩解不適症狀，甚至因咳嗽導致眼睛充血。經住院檢查，何女士感染了新型隱球菌，而病因竟是她有聞臭襪的習慣。

惟有專家解釋，此前未遇到過此類病例，若有人處於免疫力低下等情況可能感染，聞襪導致感染真菌性肺炎是小概率事件。



今年30歲的何女士早前在網上分享自己「聞襪子，得肺炎」的經歷。她介紹，今年6月中旬開始咳嗽，一周後到當地診所就診，醫生診斷為支氣管炎，但治療後病情並未緩解，到月底甚至咳得眼睛充血，影響入睡。

7月1日，何女士入院治療。經檢查發現，由於長期咳嗽未重視，其肺部已出現白斑，做支氣管鏡檢查後確認為肺部感染新型隱球菌。

何女士咳嗽求醫，確診肺部感染新型隱球菌。（視覺中國）

醫生介紹，有多種原因會引起肺部真菌感染，包括接觸鳥糞、腳氣、灰指甲、聞襪等，長期咳嗽形成病灶，以及免疫力低下等。何女士想到，自己患有腳氣、灰甲，且此前有聞臭襪的習慣，加上當時免疫力低下，可能與此次真菌性肺炎有關。在入院治療半個月，服藥近3個月後，何女士才得以康復。

醫院檢測報告單顯示，何女士感染的真菌為新型隱球菌。報告單中解釋，新型隱球菌為真菌，隸屬於隱球菌屬，新生隱球菌覆合群，廣泛存在於全世界土壤中，經常在被鳥類排泄物污染的土壤中發現，通過吸入霧狀有感染性的顆粒而獲得，可引起結膜炎、肺隱球菌病和皮膚疾病等。

醫院檢測何女士感染新型隱球菌。（紅星新聞）

何女士的情況並非個例。《都市快報》報道，在杭州生活的24歲青年小林患上香港腳，早前在收拾房屋時發現一對已發霉和有異味的臭襪，在好奇心的驅使下，小林便猛吸臭襪，結果因部真菌感染住院。

浙江省立同德醫院呼吸與危重症醫學科許先榮主任醫師表示，去聞、猛吸附有真菌的襪，真菌就可能通過口腔、鼻腔進入下呼吸道和肺部。如果機體免疫功能低下，就有可能導致該部位真菌感染加重，比如真菌性肺炎。

《紅星新聞》報道，成都市第一人民醫院呼吸內科副主任醫師吳季表示，引起香港腳的真菌一般不對肺部致病。若因為聞襪導致真菌性肺炎，一般會有先決條件，即病人本身是免疫抑制宿主，免疫力低下，如患基礎疾病、有惡性腫瘤、長期吃激素等免疫抑制劑。

中日友好醫院中西醫結合肺病科副主任謝萬木提到，一般情況下，若人體免疫力處於正常狀態，因為物品表皮的感染而感染到臟器的可能性非常小。若有人免疫力極其低下，也可能出現類似感染的情況。

吳季稱，真菌性肺炎發病率並不高，且多發於基礎狀況較差的患者。一般重症較多，病死率高。尤其慢阻肺合併曲黴感染，死亡率在50%以上。他提醒，潮濕發霉的環境容易形成霉菌，鴿糞中可能會含有隱球菌，長期未清理的冷氣則會產生細菌、真菌、病毒等多種病原，因此日常應注意增強自身免疫力，保持居住環境的清潔。