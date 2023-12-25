福建男高三酸甘油酯誘急性胰腺炎　送院肚脹如孕婦抽3000ml牛奶血

《紅星新聞》報道，近日，福建有中年網約車司機因三酸甘油酯指標過高誘發急性胰腺炎，送院時肚痛難忍，腹部鼓脹如孕婦，抽出3000ml乳白色「牛奶血」搶救保命。



據悉，當事人王先生（化名）現年30多歲，以開網約車為生，由於職業原因飲食不規律且偏油膩。前段時間，他突然肚痛難忍、噁心嘔吐，持續未緩解，緊急送院檢查。送院時，王先生表情痛苦、呼吸急促，腹圍足足有115厘米鼓脹如孕婦，心跳每分鐘超過140次，很快被轉診到廈門大學附屬中山醫院重癥醫學科收治。

王先生在重癥監護室接受治療。（福建衛生報）

入院後，檢查結果顯示王先生患有急性胰腺炎，血脂、脂肪酶、澱粉酶等指標偏高。接診醫生發現，王先生的胰腺炎已發展到重度，血液嚴重濃縮，並引起腎功能受損、呼吸衰竭、代謝性酸中毒等病癥，肌酐指標超過200μmol/L，遠超41-81μmol/L的正常值。

醫生根據診療結果，判斷王先生因三酸甘油酯指標過高引發急性胰腺炎，在常規的補液、藥物治療外，還通過血漿置換降低血脂，現場抽出足足3000ml乳白色血漿。治療期間，王先生還出現過呼吸衰竭等癥狀，經過醫療團隊20餘日的全力搶救，最終轉危為安。

經過醫療團隊20多天的搶救，王先生最終轉危為安。（福建衛生報）

醫生提醒，臨近年尾聚餐較多，高脂血癥患者一定不能暴飲暴食、胡吃海喝。高脂血癥引起的胰腺炎多發生在青壯年，通常發病急、進展快、死亡率高。不良的生活習慣、飲食結構和肥胖等都是誘發疾病的危險因素。