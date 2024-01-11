買20萬新車遇故障售後卻無果　西安男氣憤不過再購同款車對比證明

《華商報》報道，近日，西安有車主在汽車銷售4S店花費20萬（人民幣，下同）購買一輛越野車，卻發現新車有變速箱故障，返回售後檢修卻未檢測出問題。一怒之下，該男子在同店又購買了一輛同款車做對比，只為證明前一輛車的問題。



據當事人李先生描述，去年6月，他在當地某汽車銷售門店購買了一輛長城坦克300越野車，花費大約20萬元。但沒想到剛開出4S店沒多遠，李先生就發現這輛車的變速箱在2擋至3擋切換時，會出現異常抖動。

李先生指，他當時就把車開回店內，但店員檢查後表示是正常情況，他便決定將車開回家先開一段時間，但異常狀況還是經常出現。此後他多次返回銷售門店要求售後檢查，維修人員亦檢測出異常抖動，但電腦數據顯示沒有異常。

事主李先生購買越野車後，發現新車存在故障。（華商報）

面對售後無果的情況，李先生一氣之下又購買了一輛同款車用來對比證明，前車所出現的頓挫和抖動是否為普遍現象，「我本身就經營租車行，多買一輛也不算浪費。」

購買新車後，李先生沒有發現前車的問題，開起來一切正常。他表示，之後銷售門店聯繫到車輛廠家，派技術人員進行更專業的檢測，分析後確認了變速箱存在的故障。

對於結果，李先生表示，他更希望可以換掉故障車，但銷售門店給出的解決方案是維修。經營車行的李先生認為，新車大修是否能修好是未知數，今後轉賣也有車損。

店家方面則表示，李先生購買的車需要更換變速箱閥體，但不屬於重大問題，因此無法退換，但可提供一些補償。目前，雙方仍在進一步協商售後解決方案。