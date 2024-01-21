清華鉈毒案嫌疑人移居澳洲擁5處房產　近4萬人請願求遣返中國受查

清華大學化學系學生朱令因「鉈中毒」全身癱瘓近30年，至去年12月23日去世。其室友孫維有重大嫌疑，但因為案件缺乏證據，中國公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，孫維隨後改名孫釋顏並移居澳洲。

澳洲傳媒報道，孫釋顏與丈夫一直在澳洲享受「海灘游泳和休閒遊玩」的生活，還擁有五處房產。目前已有超過3.8萬人簽署請願書，要求澳洲將孫釋顏遣返中國接受調查。



1月19日，《澳洲人報》（The Australian）報道，澳洲海濱小鎮上的房地產投資者Jasmine Sun 原名孫維，已改名孫釋顏，和丈夫謝飛宇現生活在澳洲新南威爾斯州的旅遊城市史蒂芬港（Port Stephens）。

報道稱，孫釋顏和謝飛宇在該地區建立了價值數百萬澳元的房地產帝國。孫釋顏以211萬美元購得奎克斯山（Quakers Hill）三處房產並於2021年出售，獲利147萬美元。2015年，孫釋顏在Booral又購得一個大型農場，2017年在尼爾森灣（Nelson Bay）定居。

朱令當時的室友孫維改名為孫釋顏，移居澳洲。（網絡圖片）

目前，孫釋顏和丈夫擁有五處房產，包括一處度假民宿。在民宿介紹中，他們表示喜歡在史蒂芬港的海灘游泳、划皮艇和休閒遊玩，也享受騎單車去魚市場購買新鮮生蠔，同時在碼頭上欣賞鵜鶘。

孫釋顏拒絕《澳洲人報》數次採訪請求；謝飛宇則表示，妻子的處境「很不幸」，她的詳細資料，包括手機號碼、電子郵件、商業和財產紀錄等，已被網民曝光，「我想保護她，我認為這不是一件好事」。

朱令案曾在2013年引起關注，當時孫釋顏被發現在美國生活，超過15萬人在向時任的美國總統奧巴馬（Barack Obama）簽署請願書，要求將孫釋顏驅逐出境。白宮當時拒絕就驅逐請求發表評論，但承認朱令的中毒事件「是一場悲劇」。

去年12月25日，有網民在聯署網站「改變」（Change.org）上發起請願，要求澳洲政府調查此案，將孫釋顏驅逐出境，並呼籲澳洲政府應徹底調查孫釋顏在獲得澳洲簽證時，是否提供虛假資訊、以及是否與他人「假結婚」以獲得澳洲居留權。請願書還呼籲孫釋顏應回到中國並接受調查。

據此前報道，朱令是清華大學1992年級化學系學生，1994年11月起被發現兩次鉈中毒，導致腦神經受損，全身癱瘓，智力退化至7歲，往後近30年都由父母照料，直至2023年12月22日離世。與朱令同宿舍的孫維被認為是當時唯一能合法取得鉈鹽並接近朱令的人，曾被警方列入調查，但因證據缺失未有結果。孫維則稱自己已被洗脫嫌疑。