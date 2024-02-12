在番禺過大年感受「最嶺南」民俗　共享文旅融合新成果

春節假期，番禺區獻上新春文旅大餐

醒獅跳高樁、水上舞火龍、捧銀過龍年……春節期間，番禺區圍繞「年味最廣州」主題，推出豐富多樣的春節系列活動，讓來自全國各地的遊客，在番禺感受濃濃年味，過地地道道廣府年！



嶺南古邑，粵韻番禺。近年來，番禺區依托獨具特色的嶺南文化和旅遊資源稟賦，充分整合文化、旅遊和商貿資源，加快打造大灣區文商旅融合發展示範區、魅力彰顯的嶺南文化特色區，讓市民遊客共享番禺文旅融合新成果。

寶墨園

水上舞火龍、醒獅躍火圈，大年初一至初七上演

大年初一至大年初七，寶墨園每天兩場，上午11∶00-11∶50，下午2∶00-2∶50，上演一系列精彩絕倫的高難度龍獅藝術展演，包括水上舞火龍、水上高樁醒獅、醒獅躍火圈、雙獅上高桿……

寶墨園以園林古建、高山流水、古韻石橋等風景為全景式舞台背景，創新打造了面積約400平方米、長近30米的水上弧形超大舞台，突破了過去水上傳統舞台的空間呈現形態，氣勢宏大，通過藝術舞美制作和大規模演員陣容給廣大遊客帶來一場前所未有的龍獅特技視聽盛宴。

節目《雄獅攀登火焰山》是今年龍獅展演的一大亮點，在高低錯落的水上梅花樁上特設了烈焰火圈，雄獅在距離湖面超過3米的梅花樁上閃撲回旋、倒掛金鉤，360°轉體騰空飛躍穿越火圈，動作驚心動魄，不容有失，難度系數創歷年新高。

重頭戲節目《紅紅火火迎龍年》，煙花火龍閃亮登場，兩條金龍同時身噴焰火在水上舞台蜿蜒翻騰、雙龍戲珠，前後呼應，絢麗煙火瞬間齊發，璀璨奪目，讓觀眾以新視覺感受現代科技與傳統文化的奇妙碰撞。

春節黃金周期間，在紫氣清暉牌坊開展「新春詩會」擂台賽活動，遊客不僅可以觀看，還能參與其中贏取精美獎品。更有男女財神手托金元寶，腳踏「風火輪」炫特技！

雄獅跳躍龍騰飛，民俗大戲鬧新春。年初一至年初七，南粵苑舉行龍獅民俗文化表演，遊客還可以穿梭於舞龍隊伍中，摸龍頭、穿龍底、撫龍須，為新年討個好彩頭。

余蔭山房推出漢風雅聚等春節活動。 （金羊網新快報）

余蔭山房

展出70多種精品菊

非遺插花韻味十足

余蔭山房是廣東四大名園之一，全國重點文物保護單位，國家4A級旅遊景區。

新春佳節，余蔭山房推出豐富多彩的春節活動。精品菊花展、龍獅表演、漢風雅聚、新春市集、財神到、書畫展、書畫展及書法送福等特色文化活動，讓廣大市民、群眾感受古人雅致生活，度過一個歡樂祥和的年。

從2022年開始，余蔭山房連續三年聯合廣州眾樂蘭花研究中心舉辦精品菊花展，展出種類繁多、顏色多樣、「樣貌」奇特的品種菊。此次展出的精品菊有來自我國河南、湖北、廣東等地以及日本進口的品種共70多種，其中有一批特別的「案頭菊」將會與遊客見面，它們高不盈尺，花大如砵，色彩艷麗，小中見大，獨樹一幟，頗具觀賞性。

在往年精品菊花展的基礎上，今年余蔭山房特別展出傳統插花（廣式插花）。傳承團隊以「菊」為主題創作的12種不同類型的插花，包括寫景插花、文人插花、寫意插花、民間插花、宮廷插花、節慶插花等，造型各異，韻味十足。展覽將從2月10日持續至2月25日，讓遊客能夠一飽眼福，盡情賞菊。

適逢龍年，年初二至初四，連續三天，余蔭山房將聯合番禺新橋武術醒獅隊舉辦龍獅表演、龍獅巡遊和龍獅體驗活動，讓遊客能夠近距離與龍獅接觸，感受中華傳統文化的風采。

廣州蓮花山

60米大金龍亮相

近萬株美桃花盛開

金龍歡騰、醒獅勁舞、金山生輝、紅桃爛漫……這個新春佳節，廣州蓮花山的N種玩法不容錯過。

嶺南地區素有龍獅賀歲的年俗。正月初一至初七，廣州蓮花山巔牌坊廣場，非遺賀年節目《蓮峰獅嘯》將精彩上演。亞太武博聯盟龍獅會成員廣州市陳重霖體育會的師傅們帶來精彩的醒獅表演。醒獅神采奕奕，淩空掛樁，昂首闊步，來回舞動跳躍，一舉一動活靈活現，盡顯雄風。

值得一提的是，舞龍您看過很多，但60米的大金龍您見過嗎？這個春節，就在廣州蓮花山上，龍遊蓮峰賀新春，雄獅登頂添祥瑞。金龍時而翻騰飛躍，時而盤繞成圓，龍遊四海，騰飛雲霄。與此同時，薈萃廣東音樂與嶺南水鄉氣息的文藝匯演同期上演。

廣府人家有春節「行花街」的習俗，寓意宏圖大展。在廣州蓮花山頂占地面積近四十畝的桃花園內，近萬株桃花迎春盛開，環繞蓮花古塔爭奇鬥艷，綻放芳華。灼灼紅桃與古樸秀麗的蓮花塔、紅籠高照的萬福路交相輝映，喜慶洋溢。

春節期間，廣州蓮花山還將舉辦一系列賀歲活動，讓市民和遊客樂享新年。年初一至年初七，每天3場「攞新春福袋」活動，寓意龍年新春利利是是、有米又有福；每天2場「摣金搲銀行大運」活動，寓意左右逢源廣發財，歡樂甜蜜盆滿滿；每天2場「爬金山大獎賽」，攀高峰，摘喜氣，寓意步步高升。

沙灣古鎮

「捧銀過龍年」

體驗拋繡球沾喜氣

沙灣古鎮景區基本延續了自明清至民國時期的古村落格局，保留了大量的祠堂、民居等古建築，蠔殼牆、鑊耳屋以及木雕、磚雕、灰塑等嶺南建築裝飾藝術隨處可見。景區內，利用古建築打造的十餘個主題鮮明的展館，充分展示沙灣瑰麗的祠堂文化、宗族文化、建築文化、農耕文化和民間文化藝術。

春節期間，從2月10日至15日（年初一至年初六），沙灣古鎮舉辦「捧銀過龍年」活動。清朝時期沙灣何族尊敬長者，每十年舉行敬老宴，並進行「捧銀」活動，即邀請壽宴中年紀最大的「壽頭」在放滿金銀珠寶的「聚寶盆」裏面用雙手捧起金銀，再走出何氏大宗祠門口，手上拿到多少都是送給老人的，「捧銀」有著好彩頭的寓意。也有人把拿到的金銀分給小朋友，寓意添福添壽。本次春節將繼續重現何氏飲錦文化中的「捧銀」活動。

2月10日-2月17日（年初一至年初八）設有正月墟活動。2月12日-2月15日（年初三至年初六）設有喜拋繡球體驗活動，想要在新年沾沾喜氣脫單的遊客們，可以到嶺南囍事文化館體驗拋繡球的中式婚禮習俗。

嶺南印象園

春節廟會喜氣洋洋

送福財神走街串巷

喜氣洋洋迎新歲，紅火熱鬧滿園春。2月10日至17日，嶺南印象園舉辦「龍騰盛世·福滿嶺南」春節廟會。瑞獸開年，龍獅虎躍，大龍精彩亮相，大年初二下午，50名舞者齊舞動百米長龍助興，還有祝福滿溢財神走街串巷驚喜互動。

數說

目前，番禺區有國家A級旅遊景區10家。其中，國家5A級旅遊景區1家（長隆旅遊度假區），國家4A級旅遊景區6家（蓮花山旅遊區、寶墨園、廣東科學中心、嶺南印象園、沙灣古鎮、余蔭山房），國家3A級旅遊景區3家。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

