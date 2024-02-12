好吃廣東｜在東莞「趕春」，轉個彎就遇到

請到廣東過大年！來了吃什麽？GDToday、廣東發布聯合陳曉卿團隊（稻來紀錄片實驗室）發起「好吃廣東」活動，端出「拿手好菜」，牛肉火鍋、生腌、燒鵝、蒜蓉生蠔、釀豆腐、煲仔飯、酸筍鴨……一天一城，帶你吃遍廣東！



第二站，來東莞吃！

春節的腳步愈來愈近，愈來愈多人開鍋榨油發麵，急急腳地趕製春節味道，這就是廣東老人家口中的「趕春」。在東莞，轉個彎就能遇到，也能吃到。

每當臨近過年，不少東莞人家裏總會做上這麽一些小吃，它們既有美好的寓意又好吃，快來看看這些「限定美味」有多好吃！

邂逅東莞新年小吃

每當這些「熱氣食物」變得隨處可見，大家就會心領神會是新年到了！

油角彎彎，年味濃濃

「油角」形似荷包，用豬油和雞蛋做成酥皮，白砂糖、花生碎、芝麻等做餡，包的時候最重要的是卷起花邊。

（NN不想吃胖（努力減肥ing）/小紅書）

放進油鍋裏炸至金黃，待油角全部浮在油面上，便可出鍋了。剛剛出鍋的油角，色澤金黃、飄香四溢，個個形狀飽飽脹脹，寓意來年家肥屋潤、富富足足，讓人垂涎欲滴，晾涼之後在乾燥處保存，能放一段時間。

咬開酥脆的外皮，露出濃厚的果仁香氣，小小的「有料」油角在過年過節裏成為東莞人連接情感的紐帶，甚至有望代替瓜子成為東莞人過年聊天時的點綴。

（美麗麻湧）

煎堆碌碌，金銀滿屋

煎堆又被稱作「碌堆」 ，或是麻團、珍袋，根據《廣東新語》的記載，「煎堆者，以糯粉為大小圓，入油煎之，以祭祖先及饋贈親友者也。」

每到春節等喜慶日子時，東莞人就會一家人圍坐在一起製作傳統美食，煎堆就是必不可少的應節食品，做好的煎堆送給親朋好友，祈望來年如煎堆一樣，生活圓滿如意、事業興旺發達。

（33來遲喔/小紅書）

炸煎堆在東莞人眼里寓意著團團圓圓和發財。炸好的煎堆內裏是空心的，一口下去又酥又脆還帶點軟糯，有時候心急，剛炸好就忍不住咬一口，但通常都會以嘴巴燙傷而告終。

每一樣傳統小吃所代表的美好祝願，都是它們一直流傳下來的原因。

「糕」升大發

「年廿五，炊鬆糕」 ，東莞老一輩逢年過節也會用鬆糕送禮、拜神，鬆糕有著「步步高升」之寓意。

（NN不想吃胖（努力減肥ing）/小紅書）

在東莞茶山，鬆糕有屬於自己的「節目」。白糕裏有花生碎芝麻白糖，‍‍‍‍‍‍綿密軟糯不黏牙，一咬開香甜的花生香氣與米香融合，是不少人童年的味道。

關於鬆糕的歷史，最早能夠溯源到清朝時期，在2019年，茶園鬆糕更是被列入第五批市級非物質文化遺產代表性項目名錄。在東莞茶山的牛過蓢村古樹群，還會舉行「鬆糕文化節」，讓這項傳統美食流傳。

（陳嘉豪/影像莞）

隱藏版美味 吃出幸福的味道

廣東人講究「圓滿」，在飲食上，大家對有餡料的糕點小吃尤為偏愛。

平安健康、長生福壽

每年的農歷正月二十，民間傳統節日「人皇誕」，在東莞企石，大家都會開始忙忙碌碌地準備「大壽桃」。‍

（NN不想吃胖（努力減肥ing）/小紅書）

在東莞，有一種小吃承載著人們對健康平安的願望誕生。用糯米粉和粘米飯混合，做成粉色的軟糯外皮，包裹著眉豆、沙姜、蔥等混合而成的餡料，放入模具裏，做成壽桃形狀，經過蒸製就能出鍋，帶著長壽長福、平安健康的美好願景，人們每年都在大壽桃出爐入肚的瞬間，開始期待起新一年的美好生活。

（廣東發布）

年年有餘

同樣有著美好寓意的中堂魚包，也是一道「有料」的小吃。中堂的魚鮑也有很多人稱它做魚包，是用鯪魚肉做成皮，將豬肉、臘腸、冬菇等混合進行反覆摔打形成膠質的內餡，保證緊實彈牙的口感。

（NN不想吃胖（努力減肥ing）/小紅書）

說到東莞中堂，不得不提魚包，「食過槎滘魚包，百味全無」。包好的形狀像一尾首尾俱全的大頭金魚，也有人說看起來像尋常雲吞，但每一個工序都對廚師的功夫非常考究。

魚包的吃法有很多，蒸煮煎炸樣樣皆可，魚包一下鍋，像一條條魚兒在歡快地遊動。

用魚肉製成的皮，吃起來都帶著魚肉香，而且嚼勁十足，久煮也不容易軟爛，小小一顆，滿嘴鮮香。最近的降溫天，用魚包來打邊爐真是最好不過了。

（何仲傑/影像莞）

創新與傳統融合的糯嘰嘰

下面這道「小吃」也是「內涵」十足，雖然是近幾年才在東莞興起，但不少外地朋友對它的評價卻很高，並且火爆各大社交網絡，一躍成為東莞的「特產」代表。

（東莞日報）

「雪餅旋風」在東莞刮起。

東莞雪餅是用糯米，包裹著燕麥牛奶味道的內餡，咬開之後會流心，柔軟、細膩、入口即化被大家稱作是「糯嘰嘰的天花板」。

（東莞日報）

（東莞日報）

對於東莞人而言，雪餅更像是傳統的糯米糍改良版，但這種東莞創新的甜品小吃，讓許多來東莞遊玩的人嘗過一次，就想方設法打包帶走，成為新式「東莞年禮」。

（東莞日報）

好吃廣東，東莞好吃

東西南北中，好吃在廣東。東莞作為美食的聚集地，除了上面的「特色小吃」，還有各種美味匯聚於此，帶著特有的「鄉野味」和「家常味」。

2022年《尋味東莞》紀錄片一經播出便風靡全網，燒鵝瀨粉、陰菜牛展湯、東莞臘腸、冼沙魚丸、虎門蟹餅、麻湧深夜排骨飯……一道道東莞味十足的菜品，看得人口水直流。

（尋味東莞）

（尋味東莞）

（尋味東莞）

那鹹鮮滾燙的鹹丸、鹹麵，帶來溫暖與滿足；那份聲名在外的燒鵝瀨粉，讓人垂涎欲滴；肥美的碌鵝與油鴨，冒著誘人的油脂香氣；那些來自田野、鄉村的臘肉臘腸、腌菜們，帶著獨特的香氣和口感……

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論「煲」的各種吃法、熱氣騰騰的燙粉、鹹香鮮脆的炸物、甜滋滋的各類糖水、新潮有趣的咖啡特飲，許許多多藏在街頭巷尾的美味，東莞在美食的領域裏有著自己的精彩，有從早吃到晚的底氣。

（尋味東莞）

（尋味東莞）

品味東莞的美食，就像是在解讀這座城市的文化密碼，感受著這裏獨特的人文氣息和生活態度。

（尋味東莞）

（尋味東莞）

青春東莞，也能尋覓到獨特的「東莞味道」。這個春節，歡迎來感受舌尖上的東莞，品味生活的美好與幸福。

本文獲《GDToday》授權轉載

