佛山3員工因講粵語遭公司罰款？警方：老板為博流量編造　已刑拘

周三（21日），有網民爆料指出，廣東佛山一間公司的3名員工因在辦公室用粵語交流，結果一人被罰款3000元（人民幣．下同），另外兩人分別被罰款1000元。事件引起熱議，當地勞動保障監察部門回應指，此類罰款違法，工作人員已前往公司申報地實地調查核實。



周四（22日），涉事公司負責人一度回應稱，事件屬營銷策劃，已向有關部門坦白。惟警方最新通報指出，事件全屬21歲的公司負責人為吸引眼球、博取流量而編造並傳播，其已被刑拘。



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涉事公司為廣東佛山嶼旭置業有限公司，據早前報道，在公司的內部交流群內，工作人員陳某明發文稱，根據公司自2024年1月1日起實施的國語溝通政策，公司內部應優先使用國語（普通話）作為工作語言，以確保信息傳達的準確性與效率，為全體員工創造一個公平、統一的工作環境。經調查確認，何某才、賴某峰、黃某敏三位同事在規定工作時間內，使用了粵語進行交流，公司將予以相應的處罰，對三位同事作出罰款處罰，以起到警示作用。

另一張落款為該公司公章的處罰通知書截圖則顯示，何某才最終被罰款3000元，賴某峰、黃某敏分別被罰款1000元，處罰時間為2024年2月20日。

公司內部群聊記錄流出，顯示3人因講粵語被罰款。（影片截圖）

事件引起爭議，不少網民紛紛斥責公司做法不妥。後來，該公司管理人員「何先生」向媒體表示，三名員工被罰，是因為多次在項目辯論賽中使用粵語，而聽眾並非都懂粵語，且他們此前已多次忽視公司規定，屬於重覆違規，所以採取嚴厲的措施是必要的。據其提供的文件顯示，制定該政策的目的，是確保公司內部溝通的標準化，提升工作效率，避免因語言差異造成的誤解和溝通障礙，「只要現場有一位不懂粵語的同事，大家都應該使用國語進行交流」。

他又認為，公司的制度是合理的，但如果客戶要求使用粵語，員工並不會因此受到處罰，而在非工作時間，或在全是廣東人講粵語的團隊內，員工是可以自由使用粵語的，「我們尊重每個人的語言權利。但對於這次違法罰款行為，我們向社會和員工道歉」。

處罰通知書。（九派新聞）

公司最新回應：為博眼球 已向有關部門坦白

到了周四（22日），涉事公司再發文回應，老板指是他一人策劃整起事件，目的是博眼球。

據《輿論情況說明書》顯示，老板稱，自己開了一家房地產中介公司，對行業很了解，認為傳統的營銷模式已經過時，想用全民營銷的模式來運營公司，這樣不僅不需要人員成本，並且可以讓大家都有錢賺。然而，他做的傳單和短片並沒有人看，出生寒微的他沒有很多資本去推廣其運營模式，於是他開始研究營銷和輿論，想着如何「四兩撥千斤」。

之後，在前公司的啟發下，他發現公司裏都是廣東人，開會工作時都在講粵語，作為來自外地的江西人，他感到被孤立，難以融入公司，「我想，在廣東也許有很多像我一樣的外地人。於是，我開始沒日沒夜地紙上推演，全權只有我一人策劃了一場關於公司禁止非國語溝通的輿論」。

他強調，自己依然覺得，在公共場合或有外地人聽不懂的溝通場合需要講普通話，他沒有歧視任何語言，在《嶼旭置業內部全面禁止非國語溝通政策》（修訂版）裏也沒有藐視任何語言，「我只希望小群體也能夠得到重視」。但他也表示，自己了解法律，知道罰款3000、1000的行為是違法的，但為博眼球，還是用了不現實的罰款金額。

他最後表示，自己知道這件事再怎麽大，都是勞動局管，但沒想到輿論的壓力把派出所也牽連進來了。他已經主動向南莊派出所、南莊勞動監察中隊坦白這次烏龍，並積極配合警方調查。

警方：公司負責人散播不實信息被刑拘

周四下午，佛山禪城公安通報，就網傳「廣東佛山一公司有員工因講粵語被罰款」的消息，公安機關高度重視，迅速對相關情況開展核查工作。

經查，網傳的消息為不實信息，21歲男子劉某傑（網傳涉事公司負責人）為吸引眼球、博取流量而編造並傳播。劉某傑的公司實際上只有其一人，沒有其他員工，不存在所謂員工因講粵語被罰款的情況。

目前，疑犯劉某傑因在多個網絡平台散播不實信息，造成惡劣社會影響，嚴重擾亂網絡公共秩序，已被公安機關依法刑事拘留。