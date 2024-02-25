01FactCheck｜內媒批日本乒乓女團11比0大勝對手違反「潛規則」？

近日在韓國釜山舉行的2024乒乓球團體世界錦標賽，日本女團在本月18日的賽事中以3比0擊敗南非，其中代表日本的木原美悠、平野美宇更各大勝對手一次11比0。有台灣及香港媒體引述內媒《上觀新聞》的報道指，內媒批評日本女團的做法違反乒乓球賽避免出現11比0的潛規則。更有媒體引述日本乒乓球協會會長宮崎義仁回應事件稱，這種評論是愚蠢的。



唯據《香港01》記者翻查《上觀新聞》該報道，該報道實為在木原美悠、平野美宇各大勝對手一次11比0前一日發出。該報道不僅沒有提及日本女團，反而是以國家隊近年多次大勝對手11比0的例子來討論乒乓球賽的「潛規則」說法，而且該報道並未支持該「潛規則」，直言「站在公平的立場，雙方都應該盡量發揮自己的最好水平」、「每一場球誰都沒有百分之百贏下的把握，誰還會考慮讓球」。



內媒《上觀新聞》在本月17日發表題為「世乒賽一日兩個『11比0』，張怡寧讓球福原愛的『不成文規定』為何沒有了？」，該報道在日本的木原美悠、平野美宇各大勝南非對手一次11比0前一日發出。

該報道首先點出在本屆賽事中，國家隊女乒的王曼昱在跟烏茲別克的對手的比賽中打出11比0，又指中華台北的高承睿同樣在與尼日利亞選手的比賽中也打出了11比0 。

報道指，曾經乒乓球圈內有個不成文的規矩，認為打出11比0會讓對手難堪，所以會採用讓球避免出現11比0。但後來又有種說法，讓球是對對手的不尊重。莫衷一是。

該報道講述了乒乓球賽避免出現11比0這一「潛規則」的歷史，提及在2008年北京奧運會女單比賽上，國家隊選手張怡寧對陣日本選手福原愛，第四局張怡寧以9比0領先，隨後她在發球時失誤，送給福原愛一分。張怡寧事後回憶稱，「當時有不成文的規定，不打人家11比0」。

報道指，前國家隊選手張怡寧對陣日本選手福原愛時，曾送給福原愛一分。（資料圖片/非該賽事）

但報道隨後稱，中國乒乓球在國際乒壇長期處於霸主地位，曾經讓球多少出於「友誼第一、比賽第二」、不能「一家獨大」的考慮。時過境遷，各方對這一行為也有了不同的聲音。對於領先的一方來說，讓球會降低專注度和緊張感；對於落後的一方來說，被讓球可能會產生挫敗感。站在公平的立場，雙方都應該盡量發揮自己的最好水平。

報道又提及在2015年乒聯總決賽上，國家隊的許昕用一個11比0零封韓國選手張宇鎮。如今，11比0並不是乒乓球比賽的罕見比分，但仍能製造出話題。在2019年世乒賽中，國家隊的劉詩雯更曾在與同為國家隊的丁寧及陳夢的對賽中分別打出11比0，這紀錄前無古人。

國家隊的許昕（左）和劉詩雯（右）均曾以11比0零封對手。（資料圖片／VCG）

報道又提及在去年的杭州亞運會，國家隊多次打出11比0的比分。在女團小組賽，孫穎莎在與哈薩克選手的比賽中轟出11比0；在女團半決賽，陳夢以11比0橫掃泰國選手；在男單半決賽，樊振東同樣以11比0完勝韓國選手李尚洙。

報道最後指，每一場球誰都沒有百分之百贏下的把握，誰還會考慮讓球。競技體育是抑制和反抑制，「11比0」，既是雙方實力相差的結果，也是獲勝方想要展現的氣勢，跟面子無關。