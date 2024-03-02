貪方便隔夜薄餅直接吃！女生驚染腦膜炎　腦室如盤絲洞般結滿菌絲

大陸一名30歲女子小靜（化名）日前吃了一口雪櫃中的隔夜薄餅，結果睡醒後頭痛欲裂，前往醫院就診時，醫院發現其腦室已經出現腦脊液分層情況，醫院不得不緊急幫該名女子進行開顱手術，從死神手中搶人。而後面也才知道，該名女子之所以會遇到如此嚴峻的情況，主要是「李斯特菌」在搞怪。



根據內地媒體報道指出，日常過的休閒自在的小靜，僅是某日中午偷懶，在沒有加熱的情況下，就直接吃了放在雪櫃中隔夜的薄餅。沒想到幾天後，他開始莫名頭痛、肌肉痠痛。一開始小靜不以為意，想說吃個藥睡個覺就會好。

沒想到在吃完止痛藥、睡醒後，小靜不僅頭痛欲裂，還開始嘔吐，就連脖子也出現僵硬的情形。小靜前往醫院就醫時，醫院發現小靜已經出現腦膜炎現象，腦室有明顯感染的跡象，甚至出現腦脊液分層，從腦膜炎惡化成腦室炎。

而為了搶救小靜的生命，醫院也不得不緊急幫小靜進行開顱手術。當時負責主刀的深圳市第二人民醫院神經外科重症病區主任黃賢鍵也表示，在手術過程中，他們發現小靜的腦室已經被細菌嚴重感染、繁殖，整個腦室像是盤絲洞一樣結滿各種菌絲。好在搶救及時，再加上後續照顧良好，目前小靜已經脫離生命危險。

讓小靜在鬼門關前走一遭的原因，不僅僅是因為那口隔夜沒加熱的薄餅所導致，其中的「李斯特菌（Listeriosis）」就是最直接的元兇。報道中提到，李斯特菌是一種廣泛存在於自然界的菌株，是引起食源性疾病爆發的主要病原菌，致死率高達20至50%。也由於其對各種環境的耐受性極強，又適合在4至10度的環境中大量繁殖，因此也稱為「雪櫃殺手」或是「雪櫃細菌」。

根據台灣衛福部資料顯示，李斯特菌有3至70天的潛伏期（通常為21天），感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀，然而年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染。

由於目前李斯特菌無疫苗可預防，要避免感染李斯特菌最好的方式就是「謹慎處理食品」，衛福部也建議以下方式避免感染：

．處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

．處理生食後須徹底洗淨雙手及器具。

．牛肉、豬肉、禽肉或魚肉等肉類應澈底煮熟。

．分切瓜果後應儘早食用，避免置於室溫超過4小時或冷藏超過保存期限。

．避免食用未經殺菌的生乳及其乳製品。

．對於易腐敗的食品（如：海鮮、禽及畜肉類等）以及即食性食品（如：分切的生鮮蔬果、涼拌蔬菜及肉類等），宜儘早食用完畢。



高風險族群應避免食用低溫保存之肉醬、即食肉類加工品（如：熱狗、煙燻海鮮）、即食食品（如：先行製成並存放供人即食的生菜沙律、三文治或壽司）、剩菜及未經殺菌程序的乳製品等；若要食用，請於食用前充分加熱。處理食物時，應避免熱狗等即食肉類加工品的汁液接觸到其他食品，並於處理後澈底洗淨雙手及器具。

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