春日限定浪漫！移步換景畫中遊　廣州這些公園美景你打卡未？

春色滿園花滿樹，廣州無處不飛花。連日來，廣州黃埔區街頭繁花盛放，市民廣場的木棉紅豔似火，甘竹山公園的宮粉紫荊柔情盛開、創新公園的黃花風鈴木和格桑花海滿目浪漫、引人心動。到黃埔賞花打卡的遊客絡繹不絕，街頭巷尾、公園景區的「賞花經濟」持續升溫。



春日裡的黃埔，可謂「移步換景畫中游」。黃埔區市政綠化廣泛種植本土樹種，梅花、木棉花、紫荊花等是道路旁、公園裡常見的樹木，為城市營造花開不斷、四季不同的美麗風景，彰顯了花城文化。

連日來，廣州黃埔區街頭繁花盛放。（羊城晚報）

黃埔區市民廣場：木棉花開紅似火 赤焰灼灼春滿園

一朵花，紅遍一座城。在廣州市黃埔區市民廣場靠近開創大道路段，木棉花近日進入盛花時期。木棉花，又名英雄花。火紅木棉競相盛開，滿樹鮮紅而碩大的花朵像一簇簇「火團」，向上而熱烈，彰顯春天磅礴的生機，成為城市街道獨特的風景，吸引了不少市民遊客駐足觀賞。

木棉花開紅似火。（羊城晚報）

黃埔區創新公園：格桑花海如仙境 鳥語蟲鳴醉遊人

在創新公園，滿樹金黃的黃花風鈴木和彩色的格桑花海，將黃埔的春風染上絢麗的錦色。

市民遊客到花海中穿梭，打卡、嬉戲、打趣、合影，一家老小其樂融融，用相機記錄春意盎然、用心靈感受天倫之樂，這片如夢如幻的絕美花田，成為幸福感爆棚的「芳草地」。

黃埔區華聖公園、甘竹山公園：亭台樓閣鵲橋臥波 宮粉紫荊枝頭漫舞

在華聖公園和甘竹山公園裡，宮粉紫荊爭先盛放，粉紅色的花朵輕盈美麗，清風輕拂，花瓣在枝頭輕輕舞動，時而有花瓣飄落，公園便成了一個粉色的海洋，如詩如畫，引無數遊人流連忘返。

羊城晚報全媒體記者看到，亭台樓閣、鵲橋臥波、枝頭飛鳥，一幅花鳥人魚春日畫卷徐徐展開。微風過境，湖面泛起圈圈漣漪，仿佛驚擾了睡蓮的美夢，慵懶地舒展著腰肢，向和煦的春光問早；優雅的叉尾太陽鳥在枝頭踱步，時而振翅欲飛，扇得宮粉紫荊上下搖曳，好似一場春日舞會，跳動出生機勃勃的音符。

在推進全域公園城市建設過程中，黃埔區堅持以文塑景、以景促旅、以旅興文，切實將城市生態環境轉化成為綠色經濟和民生福祉。每逢花開的季節，到黃埔賞花打卡的遊客絡繹不絕，街巷風景、公園景區「賞花經濟」逐漸成勢。香雪公園的梅花，創業公園的櫻花，創新公園的七彩花海等，已成為一張張聞名遐邇的城市名片。

黃埔區開放公園綠地打造「露營公園」，為市民群眾賞花、打卡綠美黃埔提供便利，同時在公園增添體育設施，讓綠色公共空間與生活空間滲透交織、融為一體，「出門見園、推窗見綠」的綠色生態福祉人人看得見、人人可參與、人人可共享。

冬去春來，春風送暖。進入3月，到廣汕公路騎行、長嶺國家森林登山步道徒步的遊客逐漸多了起來。有經驗的遊客研究出了一條集休閒、健身運動、生態觀光旅遊、鄉村田園體驗為一體的騎行路線：從永順大道出發，沿廣汕公路騎行道騎行，途徑新龍鎮，經創新大道、金坑水庫、金坑綠道，沿途打卡麥村、油麻山等地點。