二月初二「龍抬頭」開運有法！理髮可除穢氣　這時段可到銀行存錢

農曆二月初二龍抬頭，也是土地公的生辰，民間流傳龍抬頭、雨水漸多說法，也有人認為遇水則發，適合壯大財庫，而一年一度的好日子就在3月11日。對此，台灣命理師湯鎮瑋也公開補滿財庫的3個方法，提醒大家千萬別錯過最佳開運時辰。



湯鎮瑋老師早前在Facebook和YoutTube頻道上傳全新影片，談及龍抬頭大吉之日，且提供大眾開運、補財庫的簡單方法。以民俗角度來看，湯鎮瑋老師說明，第一步是「龍抬頭就要剃龍頭」，換言之，如果需要剪頭髮，恰好可以選擇龍抬頭當日進行，不僅改頭換面、還意味除掉穢氣。

來到開運第2步，湯鎮瑋老師指出，與農曆期間拿到的紅包有關，如果還沒有花掉，不妨在龍抬頭這天拿到銀行存起來，此舉也代表補滿、壯大財庫。至於適合存錢的最佳時辰，則落在上午7時至11時許，其中9時至11時許之間能量最強，下午的話可以選1時至3時許前往。

湯鎮瑋老師接着分享開運第3步，只要簡單喝水就能提升能量，簡單來說「水為財」，龍抬頭時去拜拜或銀行，可以順便攜帶水杯，並使用那邊的飲水機裝水喝。湯鎮瑋老師最後強調，能量增強後，無形當中精神也會特別飽滿，進而提高賺錢的動力。

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