霜降天氣｜今日天晴乾燥　早上稍涼市區約23度　明日低見22度

今日（23日）為二十四節氣的「霜降」。天文台指出，一股乾燥的東北季候風正影響華南沿岸地區，預測本港地區今日乾燥，早上部份時間多雲，天氣稍涼，市區最低氣溫約23度，新界再低一兩度。日間漸轉天晴，最高氣溫約30度。吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台展望，明日（24日）天晴乾燥，最低氣溫在22度左右。星期五（25日）及周末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。



圖為截至10月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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潭美最快明闖本港800公里 天文台將發一號風球

天文台昨日預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會逐漸增強，並在明日稍後至周五（25日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

根據天文台預測，潭美會在今日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後橫過南海中北部，有較大機會向西移動，移向海南島一帶。潭美料在下周日（27日）升級至颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里。

今晨5時，潭美集結在馬尼拉之東北偏東約440公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向呂宋一帶。

圖為截至10月23日凌晨2時00分，天文台對熱帶風暴潭美的預測路徑。（天文台網頁圖片）

圖為截至10月23日凌晨2時00分，天文台預測潭美的位置及強度。（天文台網頁圖片）

東北季候風及潭美共同影響 周五起風大有驟雨

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在今明兩日影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

而一股東北季候風補充會在接近周末抵達華南。受東北季候風及潭美的共同影響，周五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。預料高空擾動會在下周初至中期，為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月23日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日非常乾燥及早晚溫差8度

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）天晴、日間非常乾燥，相對濕度低見30%，氣溫介乎22至30度。周五（25日）初時天晴乾燥，相對濕度最低45%，氣溫介乎24至31度。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨，海有湧浪，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級。

周六（26日）及下周日（27日）均大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，氣溫介乎25至28度或29度之間。周六吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。下周日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周一（28日）及下周二（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周三（30日）及下周四（31日）短暫或部份時間有陽光，其中下周三有一兩陣驟雨，最低均22度。