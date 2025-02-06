天氣｜今早清涼有微雨約15度　明日逐步降溫　周末期間最低11度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，天文台預測，本港今日（2月6日）大致多雲。早上清涼，有一兩陣微雨，最低氣溫約15度。下午短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低約55%，最高氣溫約18度。 吹和緩至清勁東至東北風。



天文台展望，星期五（7日）漸轉吹偏北風，氣溫逐步下降。周末期間早上寒冷，即包括下周日（9日）舉行渣打馬拉松當天，市區最低氣溫在11度左右，新界再低幾度，天色逐漸好轉，日間非常乾燥。星期一（10日）早上氣溫仍然較低。



圖為截至2月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼大帽山郊野公園內的紅梅在1月底已盛開▼



+ 2

強烈冬季季候風明抵達 下周中期逐步回暖及較潮濕

天文台指出，一股偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，同時一道雲帶會覆蓋該區。而一股強烈冬季季候風會在星期五抵達華南沿岸，周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，華南漸轉天晴乾燥。隨著季候風在下周初被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月6日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2月2日 馬鞍山恆明街休憩處櫻花盛開▼



+ 17

明日最低14度有微雨 情人節多雲有陣雨

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）大致多雲，有一兩陣微雨。日間部份時間天色明朗，氣溫逐步下降，介乎14至19度。周六（8日）及下周日（9日）早上寒冷及乾燥，最低均僅11度，最高分別為17度及16度。

下周一（10日）仍早上相當清涼，日間乾燥，介乎13至17度。隨後氣溫逐日，從下周二（11日）的最低15度，逐日升至下周四（13日）的最低17度，連日最高在19度或20度。下周五（14日）情人節大致多雲，有一兩陣雨，料介乎16至19度。