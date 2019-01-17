社交媒體踏入2019年爆出第一個熱潮，大家近日潮興玩十年挑戰10 year challenge（#10yearchallenge），不少名人明星爭相把自己十年前後相片張貼作前後對照。作為擁有逾12萬粉絲支持的天文台Facebook專頁，當然亦不會執輸，今午（17日）亦趕上熱潮，貼出一張十年前後圖，由天氣家族幾乎全員出動，但偏偏未見度天隊長登場，究竟原因為何？而「挑戰」本意是旨在令大家回望從前，審視現在，天氣家族就在帖文中賣「初心」，稱「我哋關心氣候變化同做好科普教育嘅心，咁多年都無變過㗎！」

十年挑戰（#10YearChallenge）的原形，本身是在facebook上的「How Hard Did Aging Hit You Challenge」，挑戰大家在「衰老」面前所受的影響，熱潮之源起，是來自美國奧克拉荷馬州的Damon Lane，而無獨有偶，他本身是氣像學家，在當地傳媒KOCO 5 News中任職。

十年挑戰由來自美國奧克拉荷馬州的氣像學家Damon Lane發起。（Damon Lane@facebook）

如此熱潮近日席捲香港名人圈，不少藝人明星都齊齊參與，而天文台的fb專頁今日下午亦加入其中，在專頁中貼上一張對比圖，圖中主角就是天文台吉祥物天氣家族，同時留言稱「【人生有幾多個十年】為咗喺社交媒體亮相，所以係咁易執一執個樣」。不過，如果有細心留意，不難發現相中的天氣家族並不齊人，獨欠了領袖人物度天隊長。

天氣家族出動參與#10YearChallenge。（香港天文台fb專頁）

帖文就留下一個hashtag，指「度天隊長仲未嚟」。事實上，「天氣家族」是2001年的公開設計比賽中產生出來的天文台吉祥物，當時度天隊長確未成為其中一員。天文台專頁的小編之後就在帖文下再留言，這時度天隊長終於出現，自爆：「雖然我2013年先嚟到地球加入天氣家族啫，但我2009年都出咗世㗎啦！」同時亦加入十年挑戰，貼出一張2009年的「度天隊長BB卡通相」。

如此有趣的挑戰，又怎可缺少了度天隊長？雖然當時他仍是BB級。（香港天文台fb專頁）

當然，十年之間，人事可以幾番新，天文台亦換了台長，有現任台長岑智明在2011年接任，而「天氣家族」現身，亦不單趕熱潮，還同時賣「初心」，稱「我哋關心氣候變化同做好科普教育嘅心，咁多年都無變過㗎！」擺明車馬提醒大家關心氣候變化，而帖文亦一如預期獲網民派like。

台長岑智明本人都有參與挑戰，更「快人一步」昨晚已經出相。（岑智明fb）

而其實今次的十年挑戰，就連台長岑智明本人都有參與，而且更是「快人一步」，他在昨晚已經率先在個人fb上，利用「美图秀秀」軟件來製圖發相，稱「人po我又po」，而hashtag就加上「#白頭髮多咗」及「#10年前未做台長」的字眼，有網民就留言，並貼出20年前台長擔任高級科學主任時講解天氣的電視畫面截圖作回應。岑智明的帖文經一晚之後，現時已獲數百個讚好，「成績」暫時領先天文台專頁呢！