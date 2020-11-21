氣溫急降兩日溫差最大近7度　天文台料月底氣溫跌穿「2字頭」

近日本港天氣顯著轉涼，天文台指，今日（21日）正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日（20日）低5至6度，溫差最大近7度。天文台預測，東北季候風會在未來數天，為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，早晚稍涼。預料受季候風補充影響，下周後期華南氣溫逐步下降。 明日（22日）是廿四節氣中的「小雪」，根據9天天氣預測，明大致多雲，部分時間有陽光；市區氣溫則介乎攝氏22至27度，天氣仍較和暖。然而天文台預料，11月29日及30日，市區最低將跌穿「2字頭」僅19度，打鼓嶺更得15度，料為今年入秋後最低溫。

今早各區天氣明顯轉涼，天文台昨日錄得最高溫為29.5度；而今日截至下午3時，最低氣溫為22.7度，兩日溫差最大近7度，當中上水兩日的溫差更達近10度。

天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，料今日大致多雲，初時有一兩陣微雨；下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。展望下周初至中期天色好轉，早晚稍涼。

明日為廿四節氣中的「小雪」，代表氣候漸冷。天文台料明日大致多雲，部分時間有陽光。氣溫介乎22至27度，相對濕度為65%至85%。下周二（24日）起則重見陽光，天文台料下周二天晴乾燥，氣溫介乎21至27度。

天文台料11月29日及30日大致天晴及乾燥，氣溫介乎19至25度，而11月30日更稍跌至介乎19至24度，流浮山、屯門及石崗等最低得16度，打鼓嶺僅15度，市民要做好保暖工作；而兩日的相對濕度最低亦只得45%，十分乾燥。