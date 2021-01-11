天文台料周末回暖　下周初季候風來襲再跌至11度　「大寒」稍升溫

強烈冬季季候風正為本港帶來寒冷天氣，今早（11日）大部分地區氣溫在攝氏10度以下。天文台預測，明日市區最低氣溫仍是單位數，且天晴及非常乾燥，最低相對濕度跌至30%。 隨著季候風在本周中後期緩和，周五（15日）市區最高氣溫回升至21度，但另一股冬季季候風會在下周初影響本港，料下周初再次降溫，下周一（18日）市區最低氣溫只有11度。不過，在二十四節氣「大寒」（20日）當日，本港又稍稍回暖，短暫時間有陽光。

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本港今日天氣寒冷及乾燥，密雲，今晚雲層逐漸轉薄，吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風。今早，大帽山僅錄得零度，而昂坪亦只有3度，寒冷天氣警告仍然生效。

受冬季季候風影響，未來一兩日廣東天氣仍然寒冷及乾燥，天色普遍晴朗。天文台預測，明日市區最低氣溫只有9度，早晚寒冷，天晴及非常乾燥，料寒冷天氣將持續至周三。隨著季候風在本周中後期緩和，廣東沿岸氣溫回升，本周五市區最高氣溫回升至21度，大致天晴，日間乾燥及有煙霞，至周六最高氣溫仍在2字頭。



下周一市區氣溫再跌至最低11度

天文台預料，另一股冬季季候風會在下周初影響華南，本港天氣再度轉冷。下周日（17日）日間部分時間有陽光及乾燥，日間最高氣溫仍達18度，但晚上氣溫顯著下降，至翌日早上市區最低氣溫跌至11度，料將寒冷至下周二。

下周三是二十四節氣中的「大寒」，但氣溫未見因此進一步下降，反而市區氣溫回升至14至18度，短暫時間有陽光，天氣稍稍回暖。