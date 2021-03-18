下周日冷鋒到　天文台料日間高見28度　入夜急降溫下周一最低17度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-18 12:36

本港近日天氣和暖，天文台預料一道冷鋒會在下周日（21日）稍後抵達廣東沿岸，日間市區最高氣溫達攝氏28度，惟入夜後顯著轉涼，離岸風間中達6級，即風力達3號風球程度，翌日早上將進一步跌至17度，兩日間溫差達11度。 受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初本港早上顯著較涼，其後氣溫逐步回升至25度，近下周末再迎來下雨天。

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時受一道雲帶覆蓋，本港今日大致多雲，初時有一兩陣雨及局部地區能見度較低，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎22至27度。

受一股較潮濕的偏東氣流影響，未來一、兩日本港日間相當溫暖，早上有薄霧。周六是二十四節氣的「春分」，天文台預測當日部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧，市區最高氣溫達28度，最高相對濕度亦達95%。

（天文台網站截圖）

一道冷鋒會在下周日稍後抵達廣東沿岸，天文台預料本港日間短暫時間有陽光，市區高見28度，但其後漸轉北風4至5級，離岸風間中達6級，晚上顯著轉涼，日夜溫差更達9度。受冷鋒相關的東北季候風影響，下周初本港早上顯著較涼，下周一早上清涼，市區最低氣溫跌至17度，下午部分時間有陽光才回暖，氣溫回升至2字頭。

隨著季候風在下周中期緩和，本港氣溫回升，多日高見25度，但下周五及六（26及27日）暫別陽光，且大致多雲，有一兩陣雨。

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