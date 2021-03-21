天文台料風勢增強　晚上顯著轉涼周一低見16度　月底回暖高見29度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-21 13:59

告別本港破紀錄最熱的「春分」，本港今日（21日）天陰陰，與一道冷鋒相關的東北季候風正為本港帶來較涼的天氣，早上時分大部分地區氣溫較昨日低兩三度。 天文台預測今日市區高見攝氏24度，風勢將逐漸增強，晚上顯著轉涼跌至19度，料明日（22日）早上清涼及有一兩陣雨，市區跌至16度，離岸風間中達6級，風勢頗大。

本港今日大致多雲，天氣乾燥，吹和緩偏北風，風勢逐漸增強，晚上顯著轉涼，氣溫降至最低約19度。隨東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，本港早上清涼及有一兩陣雨，市區低見16度，打鼓嶺、石崗及流浮山低見15度。

天文台表示，季候風會在隨後一兩日逐漸緩和，本周中後期該區氣溫逐步回升；另有一股海洋氣流會在周末期間為廣東沿岸帶來有霧的天氣，預料周六（27日）短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨及薄霧，市區最高氣溫達26度，相對濕度介乎70至95%。

至本月底，天文台預測，部分時間有陽光，以及有一兩陣驟雨，吹南風2至3級，氣溫進一步升高，至下周一（29日）市區高見29度，天氣持續潮濕。

（天文台網站截圖）

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