母親節天氣｜天文台：今日稍後至周六有幾陣雷暴　料周日仍有驟雨

現時位於華中的低壓槽會在今日（5月9日）稍後靠近華南沿岸地區。預料本港今日稍後至星期六（5月10日）間中有驟雨及幾陣雷暴，星期六晚上氣溫開始下降。



星期日（母親節，5月11日）初時仍有幾陣驟雨，早上稍涼。一道低壓槽在過去兩三日為廣東帶來大驟雨（見下方圖輯圖一），內陸地區在星期二更接獲冰雹報告，而星期三本港雨勢有時頗大，下午西貢、沙田及大埔區錄得超過30毫米雨量，而荃灣區的雨量更超過70毫米。

天文台預測，本港今日（5月9日） 大致多雲，有幾陣驟雨。初時沿岸有霧。日間短暫時間有陽光及炎熱，稍後驟雨較多及有雷暴。（劉定安攝）

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昨日（5月8日）廣東沿岸受偏東氣流影響，短暫時間有陽光。另一方面，一道低壓槽今日在華中形成，並會在今日（5月9日）向南移近廣東沿岸，預料今日日間雖然天氣仍然炎熱，但隨著低壓槽移近，下午天氣會漸轉不穩定。今日稍後廣東可能出現狂風雷暴等強對流天氣（圖二）。

雖然現時春季已近尾聲，但北方的冷空氣仍然活躍。預料星期六（5月10日）有冷空氣向華南擴展，加上高空西風槽幫助對流發展，配合良好的水汽輸送，華南沿岸地區會有驟雨及雷暴，部分地區雨勢頗大，但不同電腦模式的預報對珠江口一帶受強降雨影響的時段及位置仍有分歧（圖三）。

隨著東北季候風向南推進，星期六華南北部可能會有冷鋒發展，而東北季候風會在晚上抵達廣東沿岸，該區氣溫開始下降。預料星期日（5月11日）初時仍有幾陣驟雨，但綜合不同電腦模式預測，驟雨減少的時間仍有不確定性（圖四）。若降雨較為持續，星期日早上最低氣溫可能更低 （圖五）。

總括而言，未來兩三日本地天氣會有較大轉變。市民在週末期間計劃戶外活動或與家人慶祝母親節時，請留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的天氣推送通知。祝大家母親節快樂！

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原文：母親節天氣錦囊 作者：葉繼豪、黃家興、林家輝、麥佩緹、范文熙