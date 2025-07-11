天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　最高29度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】受丹娜絲的殘餘與活躍西南季候風影響，華南沿岸和南海北部有驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（7月11日）多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間最高氣溫約29度；吹輕微至和緩南至西南風。天文台展望，明日（12日）仍有驟雨。下周初驟雨逐漸減少，天色好轉，日間酷熱。



圖為截至7月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



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下周初至中期日間酷熱 仍有幾陣驟雨

天文台指出，受活躍西南季候風影響，今明兩日華南沿岸及南海北部有大驟雨及狂風雷暴。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期天色好轉，日間酷熱，但仍有幾陣驟雨。預料一個廣闊低壓區會在下周後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月11日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月2日 多區出現彩虹▼



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至下周六均有驟雨 下周日至周四達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）至下周六（19日）均有驟雨。明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，最高31度。

下周日（13日）至下周四（17日）仍有驟雨， 部分時間有陽光，日間酷熱，均介乎28至33度。下周五（18日）及下周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫料介乎28至32度。