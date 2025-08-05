黑雨｜港鐵大埔墟站B出口因路面水浸關閉　黃大仙等部份出口停用

天文台於今晨（8月5日）5時50分已發出黑色暴雨警告。港鐵於清晨公布，由於大埔墟站外路面水浸，該站B出入口暫時關閉，請使用其他出入口。



另外，由於預料會有大雨，部份車站出入口暫時關閉以便作防護措施，包括深水埗A2出入口、彩虹站A1出入口、黃大仙站B3出入口，請市民使用其他出入口。運輸署亦公布，接獲港鐵公司通知，由於天氣情況惡劣，香港西九龍站C出入口暫時關閉以作預防措施，請使用其他出入口。

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運輸署：部份路段因⽔浸暫時封閉

運輸署於清晨6時27分表示，部份路段因⽔浸須暫時封閉，包括荃錦交匯處通往象鼻山路（往城門隧道方向）的支路的全線；南運路（來回⽅向）近⼤埔墟港鐵站的全線；吐露港公路（往上⽔⽅向）近梅樹坑的部份⾏⾞線。