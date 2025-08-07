立秋｜天文台指有低壓區將進入南海　另一低壓區路徑強度仍存變數

今日（7日）是二十四節氣「立秋」，未來兩三日大致晴朗及天氣酷熱。不過，現時位於呂宋附近的低壓區，會在未來一兩日進入南海並維持較弱強度，料於下周初為南海北部帶來驟雨。隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。預料位於西北太平洋的另一個低壓區會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。



8月5日黑色暴雨警告生效期間，尖沙咀近中午天陰有大驟雨，不過不少遊客照冒雨來玩樂，觀看雨中的維港景色。（資料圖片/鄭子峰攝）

天文台表示，影響廣東沿岸的西南季候風正逐漸緩和，但驟雨正影響廣東西部沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海東北部。此外，一個低壓區正為呂宋北部附近帶來不穩定天氣。至於今日「立秋」，天文台預測本港地區下午部份時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹輕微至和緩南至西南風。展望未來兩、三日大致天晴，日間酷熱。預料下周初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

周日起有一兩陣驟雨 下周中局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，預測明日吹西南風2至3級，大致天晴，日間酷熱。周六及周日（10日）都大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫33度。不過周日開始，會有一兩陣驟雨。至下周中，會有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，氣溫介乎27至32度。

8月6日中午突然有一場驟雨，天文台發出黃色暴雨警告。在尖沙咀有的士乘客因沒有帶遮，一落車即快步走到有瓦遮頭地方避雨。（梁鵬威攝）

打風評估｜有低壓區靠近南海維持較弱強度 另一低壓區路徑強度存變數

至於會否打風，天文台指出，現時位於呂宋附近的低壓區會在未來一兩日進入南海並維持較弱強度，並在下周初為南海北部帶來驟雨。隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。預料位於西北太平洋的另一個低壓區會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。

▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼

