關島以北熱帶氣旋命名「楊柳」　天文台最新料襲港機率1%至10%

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】位於西北太平洋關島以北海域的熱帶低氣壓，已於今日（8月8日）凌晨增強至熱帶風暴，命名為「楊柳」（Podul，朝鮮提供名稱）。



天文台在周四（8月7日）的「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章，所載的路徑概率預報圖原顯示，該熱帶氣旋襲港機率介乎20%至30%。不過，據天文台最新路徑概率預報圖顯示，楊柳襲港機率降至1％至10%。



8月7日下午2時的衛星雲圖顯示副熱帶高壓脊南側有兩個低壓系統，其中在關島以北海域的低壓區已發展為熱帶低氣壓﹔而位於菲律賓呂宋附近的低壓區則維持較弱強度。

雙旋共舞 呂宋附近的低壓區今明兩日「弱勢」入南海

現時菲律賓至關島以北的西北太平洋，有兩個低壓系統發展。天文台指位於呂宋附近的低壓區，會在今明兩日進入南海並維持較弱強度，並在下周初為南海北部帶來驟雨。

楊柳料向偏西方向移動 路徑強度仍存變數

天文台預料熱帶氣旋楊柳會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。

天文台科學主任昨四晚在天文台網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章指出，隨着西北太平洋副熱帶高壓脊的脊軸會在未來數天逐漸北抬，該熱帶氣旋會受高空反氣旋的引導氣流影響採取偏西路徑移動。現時不同電腦預報模式對該熱帶氣旋的隨後路徑及強度存在分歧。

天文台8月7日晚上首發出熱帶氣旋「楊柳」(當時為未命名熱帶低氣壓）的路徑概率預報，預測襲港概率降至介乎20%至30%。（天文台圖片）

天文台昨晚料「楊柳」襲港概率20%至30% 今早轉為1%至10%

天文台昨晚首發出的路徑概率預報圖顯示，「楊柳」(當時為未命名熱帶低氣壓）會採取偏西方向移動，進入南海東北部，較大可能掠過台灣，移向福建；而吹襲本港的可能性為20%至30%。

天文台今早重新評估「楊柳」的發展，最新的路徑概率預報圖則顯示，楊柳襲港機率大袓幅降至介乎1％至10%，預測較大可能掠過台灣，再移向福建。

天文台8月8日早上更新熱帶氣旋「楊柳」的路徑概率預報，預測襲港概率降至介乎1%至10%。（天文台圖片）

內地中央氣象台8月8日早上6時發出熱帶氣旋「楊柳」未來120小時路徑概率預報圖，料大致移向台灣以東海域，8月13日（下周三）達強風颱級別。（中央氣象台圖片）

中央氣象台預測楊柳下周三增強至強颱風級

內地中央氣象台今早6時發出颱風快訊，指熱帶氣旋「楊柳」集結在台灣花蓮偏東約2,550公里，以每小時15至20公里向西北方向移動，逐漸靠近台灣東部。楊柳目前為熱帶風暴級，中心最大風力為時速65公里，強度逐漸增強，料周日（10日)達至颱風級，下周三（13日)升級強颱風級。

日本氣象廳8月8日清晨更新熱帶氣旋「楊柳」預測移動路徑圖，料趨向台灣東面。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳8月8日清晨更新熱帶氣旋「楊柳」預測移動路徑圖，料趨向台灣東南海域。（韓國氣象廳圖片）

台灣中央氣象署料掠過呂宋海峽 進入南海東北面

日本氣象廳今早更新熱帶氣旋「楊柳」的預測移動路徑圖，與中央氣象台及天文台的預測似，較大可能吹襲台灣；韓國氣象廳則料會較南掠過台灣。台灣中央氣象署今日凌晨更新「楊柳」的預測移動路徑圖，料趨向台灣與菲賓呂宋島之間的呂宋海峽，進入南海東北面，與中日韓料移向台灣稍有差別。

台灣中央氣象署8月8日凌晨更新熱帶氣旋「楊柳」預測移動路徑圖，料趨向台灣與菲賓呂宋島之間的呂宋海峽，進入南海東北面。（台灣中央氣象署圖片）

圖為截至8月8日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

今日天晴酷熱達33度

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。

高空反氣旋今早正覆蓋中國東南部，天文台預測本港今日（8月8日）大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩南至西南風。天文台展望，未來一兩日大致天晴，日間酷熱。下週初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月8日凌晨3時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



下周三至五有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）及下周日（10日）均日間酷熱達33度，明日大致天晴，下周日（10日）局部地區有驟雨。

下周一（11日）至下周三（13日）最高均32度，其中下周一及下周二（12日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周三（13日） 至下周五（15日）有幾陣驟雨及狂風雷暴，下周六（16日）仍有幾陣驟雨。