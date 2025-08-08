打風｜下周雙氣旋一個接一個　天文台預測襲港機率介乎20%至30%

【天文台／hko／打風／雙旋共舞／移動路徑圖／颱風】天文台周四（7日）指出，現時位於呂宋附近的低壓區會在未來一兩日進入南海並維持較弱強度，下周初南海北部會有驟雨。隨著高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。



另一方面，位於西北太平洋關島以北海域的低壓區，已發展為熱帶低氣壓，受高空反氣旋的引導氣流影響，該熱帶氣旋會採取偏西路徑移向呂宋海峽至台灣一帶，但其隨後路徑及強度存在變數。徑概率預報圖顥示，預測將進入南海東北部，以「撞向」台灣、在福建南部登陸的可能性較高，而襲港機率介乎20%至30%。



8月7月中午突然有一場驟雨，天文台發出黃色暴雨警告。在尖沙咀，不少人都有傘在手，中午如常外出吃午餐或行街。（梁鵬威攝）

預測雲開見日 未來三日晴朗酷熱

天文台科學主任（范文熙 鍾欣樺 黃浩宜）周四晚在天文台網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《驟雨初歇，雲開見日》文章，指出過去數天為本港帶來惡劣天氣的活躍西南季候風已逐漸緩和，加上高空擾動遠離，廣東沿岸驟雨減少。隨着高空反氣旋覆蓋中國東南部，本港未來兩三日（8日至10日）將迎來晴朗酷熱的天氣。

文章指出，從衛星雲圖顯示，高空反氣旋正由西北太平洋向西延伸至南海東北部，預料高空反氣旋會在未來兩三日為中國東南部帶來大致晴朗及持續酷熱的天氣，本港氣溫普遍將上升至33度或以上。

明天的天氣：大致天晴日間酷熱 最高33度

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱，預測今日（ 8日，星期五）大致天晴，日間酷熱，市區介乎28至33度，明日（9日，星期六）天氣同樣大致天晴，日間酷熱，氣溫最高33度；到下周日（10日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

天文台8月7日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來三日天晴酷熱，下周天氣漸轉差。（天文台圖片）

8月7日下午2時的衛星雲圖顯示副熱帶高壓脊南側有兩個低壓系統，其中在關島以北海域的低壓區已發展為熱帶低氣壓﹔而位於菲律賓呂宋附近的低壓區則維持較弱強度。

呂宋北部低壓區今明橫過南海中北部 垂直風切變較大難增強

文章提到從衛星雲圖可見菲律賓至關島附近一帶海域均有對流雲團發展。其中位於呂宋北部附近的低壓區會在未來一兩日進入南海並橫過南海中北部，但由於南海的垂直風切變較大，不利該低壓區進一步發展。根據現時評估，該低壓區會維持較弱強度及不會顯著增強，但受到與其相關的驟雨影響，下周初南海北部會有驟雨。

九天天氣預報顯示，下周一及二（11及12日）轉為短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多，預測下周三（13日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有狂風雷暴；下周四（14日 )大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。下周五（15日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，到下周六（16 )大致多雲，有幾陣驟雨。

500百帕斯卡（約5至6公里高空）位勢高度預測圖顯示，副熱帶高壓脊會在下周逐漸北抬，影響另一熱帶氣旋移動路徑。（天文台圖片）

關島以北熱帶低氣壓料移向呂宋海峽至台灣一帶

天文台表示，位於關島以北海域的低壓區在周四晚上已發展為熱帶低氣壓。隨着西北太平洋副熱帶高壓脊的脊軸會在未來數天逐漸北抬，該熱帶氣旋會受高空反氣旋的引導氣流影響採取偏西路徑移動。

然而，現時不同電腦預報模式對該熱帶氣旋的隨後路徑及強度存在分歧。路徑概率預報圖亦顯示位於關島以北海域的熱帶氣旋會採取偏西方向移動，移向呂宋海峽至台灣一帶，但隨後路徑存在相當變數。

天文台預測下周二及三吹南至東南風3至4級，下周四及五轉吹東風4級，間中5級，下周六吹東風4級，暫未見預測本港風力大增。

天文台8月7日發表路徑概率預報圖，預測位於關島以北海域的熱帶氣旋將進入南海東北部，以「撞向」台灣的可能性較高。（天文台圖片）

根據路徑概率預報圖，天文台預測位於關島以北海域的熱帶氣旋將進入南海東北部，較大可能掠過台灣，移向福建；而吹襲本港的可能性為20%至30%。

台灣中央氣象署8月7日晚上8時將更新預測移動路徑圖，料熱帶低氣壓向西移動並增強，下周二移至台灣以東海域時達至颱風級。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳8月7日晚上9時（香港8時）也將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測向西移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳8月7日晚上8時也將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測向西移動路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

