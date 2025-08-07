打風｜天文台料一弱風將入南海　預測強風在後頭　台日韓發路徑圖

天文台今日（7日）指出，現時位於呂宋附近的低壓區會在未來一兩日進入南中國海並維持較弱強度，在下周初為南中國海北部帶來驟雨；天文台同時「超前預告」預料位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。不過一風未來，已有另一風形成。



台灣中央氣象署今日下午公布西北太平洋有一個熱帶氣旋雛型熱帶低氣壓生成，並發出預測移動路徑圖，料將向西移動，下周初逼近菲律賓呂宋島以東海域。日本及韓國氣象廳晚上也發出預測移動路徑圖，台日韓料下周二將增強至颱風級。



GFS全球預報系統及多個人工智能電腦模式今日的預測結果均顯示，該熱帶氣旋下周後期將在本港至汕頭之間登陸，且會是較強熱帶氣旋；但有個別預測會在台灣「撞散」。



8月7日下午4時50分旳衞星圖顯示，在菲律賓呂宋島附近的低壓區有強對流天氣。（天文台圖片)

天文台確定呂宋北部低壓區將進入南海北部 下周初帶來驟雨

三場「黑雨」剛過，天文台在昨日（6日）上午11時半的天氣報中指「位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日（7日）靠近呂宋一帶，隨後可能進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣」；到下午4時半的預報改稱「隨後進入南海」，剔除了「可能」二字，確定該低壓區會進入南海。

天文台在今日上午11時半及下午4時半的預報用字稍作改動，指「現時位於呂宋附近的低壓區會在未來一兩日進入南海並維持較弱強度，並在下周初為南海北部帶來驟雨」，到今晚指「一個低壓區為呂宋北部附近帶來不穩定天氣」。

天文台料低壓區「很弱」 有預測模式不見其蹤影

天文台兩日來的預報均指該低壓區「維持較弱強度」，沒有提及進本港800公里警戒範圍內會否發出一號風球；主要傳統及AI人工智能預測模式都料是一個「弱風」，甚至不見其蹤影。

8月7日下午4時50分旳衞星圖顯示，在菲律賓呂宋島附近及西北太平洋一帶，有強對流天氣，後者已生成熱帶低氣壓。（天文台圖片)

台灣中央氣象署8月7日下午2時將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測向西移動路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）

台灣中央氣象署8月7日晚上8時將更新預測移動路徑圖，料熱帶低氣壓向西移動並增強，下周二移至台灣以東海域時達至颱風級。（台灣中央氣象署圖片）

台灣中央氣象署8月7日晚上8時將更新預測移動路徑圖，料熱帶低氣壓向西移動。（台灣中央氣象署圖片）

西北太平洋熱帶低氣壓生成 下周二移至台灣以東海域達颱風級

台灣中央氣象署今日下午2時日下午2時將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，以每小時25公里速度，向西北西進行，料由本周五（8日）至下周二（12日）維持向西移動。

日本氣象廳及韓國氣象廳晚上也確認熱帶低氣壓生成，並發出預測移動路徑圖，大致也是向西移動，並且持增強，料下周二移至台灣以東海域，其時增強為颱風。

日本氣象廳8月7日晚上9時（香港8時）也將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測向西移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

韓國氣象廳8月7日晚上8時也將西北太平洋的低壓區升級熱帶低氣壓，並發出預測向西移動路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

天文台「超前預告」西北太平洋熱帶氣旋向偏西方向移動

天文台甚少就距離香港太遠的熱帶氣旋作出預報，不早在今早11時半就預報「預料位於西北太平洋的另一個低壓區會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數」，到下午4時半的預測已改用「熱帶氣旋」，即已生成。

天文台尚未發出預測移動路徑圖或移動機率圖，台日韓的路徑圖也未見下周二（12日）之後的去向，多個傳統電腦及AI人工智能預報模式都料會橫過台灣與菲律賓呂宋島之間的呂宋海峽，進入南海北部，並移近華南沿岸。

▼GFS全球預報系統8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



+ 2

GFS及4個人工智能電腦模式均料熱帶氣旋下周後期移近華南沿岸

傳統電腦預報模式GFS全球預報系統及ECMWF歐洲中期預報中心今午的預測各走逕庭。GFS料該熱帶氣旋會逾向西移逾增強，環流廣闊，下周五（15日）在香港以東近距離登陸，烈風圈可能覆蓋香港；不過ECMWF的預測則料該熱帶氣旋會在台灣以東消散。

▼ECMWF歐洲中期預報中心8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼歐洲中期預報心人工智能電腦模式「歐中AIFS」8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



至於人工智能電腦模式，在天文台網頁「地球天氣」，可見歐中AIFS、風烏、盤古及伏羲的預測相若，均料會移進南海北部，再向西移華南沿岸，

▼人工智能電腦模式「風烏」8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「盤古」8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「伏羲」8月7日預測對西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼

