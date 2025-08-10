天文台超前發出預測移動路徑圖　料周四掠過港400公里有狂風雷暴

【打風／楊柳／天文台／HKO／颱風／移動路徑／明天的天氣】天文台今（10日）發佈強烈熱帶風暴楊柳的移動路徑圖，估計楊柳未來兩三日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。



天文台預料楊柳星期二（12日）增強為颱風，至星期三（13日）中心附近最高持續風速達每小時130公里，當日將掠過台東及台南。到星期四凌晨2時，在香港東北400公里廣東汕頭至福建漳州之間登陸。



天文台公佈強烈熱帶風暴楊柳的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台料周四及五（14及15日）天氣較差，有驟雨及狂風雷暴（資料圖片/梁鵬威攝）

天文台：楊柳未來兩三日逐漸增強

天文台指強烈熱帶風暴楊柳今早8時位於香港以東約2520公里，中心附近最高持續風速為每小時110公里，估計楊柳會在未來兩三日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶。

料周三影響台東及台南 周四廣東福建沿岸登陸

天文台預料楊柳星期二（12日）增強為颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里，到星期三（13日）凌晨再增強至每小時130公里，當日掠過台東，再襲台南。到星期四（14日）凌晨，楊柳在香港東北400公里、廣東汕頭至福建漳州之間登陸，屆時將減弱為強烈熱帶風暴。

強烈熱帶風暴楊柳今日凌晨2時位於香港以東約2670公里，中心附近最高持續風速為每小時110公里。（天文台網站截圖）

路徑及強度仍有變數 不穩定天氣本周中後期影響中國東南部

天文台指楊柳未來兩三日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶，與其相關的不穩定天氣會在本週中後期影響中國東南部。

天文台8月10日早上9時50分更新九天天氣預報。（天文台網站截圖）

下周三天晴惟稍後有狂風雷暴 周四周五天氣較差

根據九天天氣預報，周三（13日）起料開始受到熱帶氣旋楊柳的影響，初時大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎27至34度，但稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，天氣變化大。

周四及五（14及15日）天氣較差，周四風力增強，吹西至西南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴；到周五轉吹南至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴。

天文台預測其後的周六、周日，下午短暫時間有陽光。再之後的周一，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

天文台8月10日早上9時50分更新九天天氣預報，圖為最高及最低氣溫。（天文台網站截圖）

