周一返工注意　天文台料受南海北部低壓區影響　有幾陣驟雨及雷暴

【打風／楊柳／天文台／HKO／颱風／移動路徑／明天的天氣】現時除了2,000多公里外的熱帶氣旋楊柳（PODUL），在南海北部有一個較弱低壓區，天文台指與其相關的驟雨，會在星期一（11日，明日）靠近廣東沿岸，預測大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴，下午短暫時間有陽光。



而在今早清晨驟雨過後，北區出現雙彩虹，有居民從地面及高屢拍攝到美景；而元朗同樣有彩虹出現，細看主虹下有一道複虹。



8月10日早上北區出現雙彩虹，有居民拍攝到如斯美景。圖為6:38攝於上水。（保嬰丹珍珠末攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

8月10日早上北區出現雙彩虹，有居民拍攝到如斯美景。圖為6:38攝於上水。（保嬰丹珍珠末攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

天文台：未來一周天氣多變 熱帶氣旋楊柳會本周中後期致天氣不穩

天文台在天氣預報中表示，與南海北部低壓區相關的驟雨會在明日靠近廣東沿岸，而高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣。此外，熱帶氣旋楊柳會在未來兩三日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後較大可能移向福建至廣東東部沿岸一帶，與其相關的不穩定天氣會在本周中後期影響中國東南部；預料一道廣闊低壓槽會在週末至下週初為南海北部帶來驟雨。

明天的天氣：部分地區雨勢較大及有雷暴 下午短暫時間有陽光

九天天氣預報顯示，預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴，下午短暫時間有陽光，市區氣溫介乎27至32度。時晴時雨，會否再見到彩虹？

天文台8月10日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

楊柳周三進入港800公里警戒範圍 日間天晴酷熱稍後有狂風雷暴

天文台預測周二（12日）市區最高氣溫再度回升至33度酷熱級別，料部分時間有陽光，有幾陣驟雨。按照天文台對楊柳的預測移動路徑，楊柳周三（13日）會進入本港東面800公里警戒範圍，不過其時實遠在台灣台東近岸，預測本港天氣變化大，日間大致天晴酷熱，市區最高34度，料因楊柳前緣下沉氣流令氣溫上升；不過稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月10日早上北區出現雙彩虹，有居民拍攝到如斯美景。圖為6:39攝於上水。（Chau K.T.攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

8月10日早上北區出現雙彩虹，有居民拍攝到如斯美景。圖為6:40攝於上水。（Chau K.T.攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

預測周四周五有多雲有驟雨及狂風雷暴 周末天色好轉

天文台料隨着楊柳登陸並移入內陸，其環流將影響本港，預測周四（14日）及周五（15日）本港天氣甚差。周四吹西至西南風4至5級，離岸及高地間中6級，即3號風球強風風力，多雲有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；到周五轉吹南至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴。

天文台預測到周末天色好轉，本周六（16日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，吹東至東南風4至5級；到下周日（17日 )短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度。

受到低壓糟影響，天文台預測下周一及二（18及19日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

8月10日早上北區出現雙彩虹，有居民拍攝到如斯美景。圖為早上攝於上水。（Shalom HK攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

8月10日早上元朗他出現彩虹，出現複虹。圖為早上 07:00-07:02攝於元朗。（Matthew Chin 攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)