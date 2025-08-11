天氣｜今日部份地區雨勢較大及有雷暴 下午炎熱最高約32度
撰文：蕭通
出版：更新：
【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】與低壓區相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（8月11日）大致多雲，有幾陣驟雨，部份地區雨勢較大及有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光及酷熱。本周中後期驟雨增多。
▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼
+8
楊柳料移向台灣一帶 隨後路徑及強度存變數
天文台指出，與南海北部低壓區相關的驟雨會在今日影響廣東沿岸，而高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。
此外，熱帶氣旋楊柳會在未來一兩日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。與其相關的不穩定天氣會在本周中後期影響中國東南部。預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海北部帶來驟雨。
在上午5時，強烈熱帶風暴楊柳集結在高雄以東約1440公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。
▼天文台九天天氣預報▼
▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼
+4
明日及周三酷熱 周三及周四料有狂風雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）至下周二（19日）均有驟雨。明日及周三（13日）酷熱，其中明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高料33度。周三大致天晴，最高達34度，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。周四（14日）及周五（15日）均有驟雨及雷暴，其中周四料有狂風雷暴，雨勢有時較大，最高料29度。
周六（16日）及周日（17日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光，均介乎27至32度。下周一（18日）及下周二均 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，介乎27至30度。
周一返工注意 天文台料受南海北部低壓區影響 有幾陣驟雨及雷暴楊柳將升級颱風 天文台維持下路移動預測 與兩岸日韓行上路鬥準天文台超前發出預測移動路徑圖 料周四掠過港400公里有狂風雷暴中台日韓預測熱帶氣旋楊柳襲台灣沖繩 天文台料較大可能移向閩粵關島以北熱帶氣旋命名「楊柳」 天文台最新料襲港機率1%至10%