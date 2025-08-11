天氣｜今日部份地區雨勢較大及有雷暴　下午炎熱最高約32度

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】與低壓區相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（8月11日）大致多雲，有幾陣驟雨，部份地區雨勢較大及有雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來一兩日部份時間有陽光及酷熱。本周中後期驟雨增多。



圖為截至8月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



楊柳料移向台灣一帶 隨後路徑及強度存變數

天文台指出，與南海北部低壓區相關的驟雨會在今日影響廣東沿岸，而高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。

此外，熱帶氣旋楊柳會在未來一兩日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。與其相關的不穩定天氣會在本周中後期影響中國東南部。預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海北部帶來驟雨。

在上午5時，強烈熱帶風暴楊柳集結在高雄以東約1440公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。

圖為截至8月11日凌晨2時00分，天文台對楊柳的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月11日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼



明日及周三酷熱 周三及周四料有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）至下周二（19日）均有驟雨。明日及周三（13日）酷熱，其中明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高料33度。周三大致天晴，最高達34度，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。周四（14日）及周五（15日）均有驟雨及雷暴，其中周四料有狂風雷暴，雨勢有時較大，最高料29度。

周六（16日）及周日（17日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光，均介乎27至32度。下周一（18日）及下周二均 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，介乎27至30度。