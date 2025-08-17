暴雨｜周一返工返學注意　天文台料有驟雨狂風雷暴　雨勢有時頗大

【天文台／暴雨／明天的天氣／紅雨／黑雨】位於南海中北部的熱帶低氣壓今晚（17日）移向海南島西面至北部灣一帶後，天文台取消一號風球，同時發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。打風不成三日雨，天文台預測明日（18日，星期一）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，到周二（19日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。



天文台預料高空反氣旋會在本周後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱，本周五（22日）及周六（23日）二十四節氣「處暑」，氣溫上升至33度。



8月17日一號風球下，不時有雨，間中風力較大，不過無影響市民出街。（夏家朗攝）

天文台表示，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日橫過海南島並移向北部灣一帶；同時在中國東南部的高壓脊與該熱帶氣旋的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。

天文台8月17日下午4時半更新九天天氣預報，料周一及二有驟雨及狂風雷暴，其後天色逐漸轉好。（天文台圖片）

明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時「頗大」

九天天氣預報顯示，天文台預測明日吹東至東南風5級，初時離岸及高地6級，稍後4級；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

到周二天氣稍改善，吹南至東南風3至4級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。天文台預測周三（20日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫回升至最高31度

天文台表示，隨着該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本周中期廣東沿岸驟雨逐漸減少，預料高空反氣旋會在本周後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。

天文台預測周四（21日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度；到周五及周六（22及23日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高33度，到下周日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最詗32度。

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）