暴雨｜周一返工返學注意　天文台料有驟雨狂風雷暴　雨勢有時頗大

撰文：倪清江
出版：更新：

【天文台／暴雨／明天的天氣／紅雨／黑雨】位於南海中北部的熱帶低氣壓今晚（17日）移向海南島西面至北部灣一帶後，天文台取消一號風球，同時發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。打風不成三日雨，天文台預測明日（18日，星期一）有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，到周二（19日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。

天文台預料高空反氣旋會在本周後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱，本周五（22日）及周六（23日）二十四節氣「處暑」，氣溫上升至33度。

8月17日一號風球下，不時有雨，間中風力較大，不過無影響市民出街。（夏家朗攝）
8月17日一號風球下，不時有雨，間中風力較大，不過無影響市民出街。（夏家朗攝）

天文台表示，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日橫過海南島並移向北部灣一帶；同時在中國東南部的高壓脊與該熱帶氣旋的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。

天文台8月17日下午4時半更新九天天氣預報，料周一及二有驟雨及狂風雷暴，其後天色逐漸轉好。（天文台圖片）

明天的天氣：有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時「頗大」

九天天氣預報顯示，天文台預測明日吹東至東南風5級，初時離岸及高地6級，稍後4級；多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

到周二天氣稍改善，吹南至東南風3至4級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。天文台預測周三（20日）仍大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫回升至最高31度

▼8月16日　石澳大浪掛起紅旗▼

+18

天文台表示，隨着該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本周中期廣東沿岸驟雨逐漸減少，預料高空反氣旋會在本周後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。

天文台預測周四（21日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫最高32度；到周五及周六（22及23日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高33度，到下周日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最詗32度。

▼8月14日早上　天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）
熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）
+4
返工帶遮｜天文台料未來9日有驟雨　星期三至六短暫時間有陽光澳門氣象局中午改發三號風球　下午風雨漸趨明顯　掛八號機會較低風暴｜一號風球至少維持至周日朝9時　天文台考慮2因素會否轉3號風暴最新｜天文台預料強陣風吹襲香港　塔門錄得時速70公里強陣風澳門氣象局︰周日風力增強、有驟雨及幾陣雷暴　評估適時發出風球天文台：午夜前後評估是否發熱帶氣旋警告　周一周二雨勢大有狂風
天氣
香港暴雨
香港天文台