暴雨｜今日有驟雨及狂風雷暴 雨勢有時頗大 最高約29度
撰文：蕭通
出版：更新：
【天文台／暴雨／明天的天氣／紅雨／黑雨】受中國東南部的高壓脊與南海中北部的熱帶低氣壓共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大，而強雷雨帶正影響珠江口一帶。天文台於今日（8月18日）清晨指出，今早多處地區錄得超過60毫米雨量，離島區及屯門的雨量更超過100毫米。
天文台預測，本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風。海有大浪及湧浪。稍後風勢逐漸緩和。天文台展望，明日（19日）仍然有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，驟雨減少。
▼8月16日 石澳大浪掛起紅旗▼
受高壓脊及熱帶氣旋共同影響 風勢頗大及有大驟雨
天文台指出，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今日橫過海南島並移向北部灣一帶。同時，在中國東南部的高壓脊與該熱帶氣旋的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。
隨著該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本週中期廣東沿岸驟雨逐漸減少。預料高空反氣旋會在本週後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。
在上午5時，該熱帶低氣壓集結在三亞以西約90公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約12公里，大致移向海南島西南沿岸至北部灣一帶。
▼天文台九天天氣預報▼
▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼
明日稍後驟雨減少 「處暑」酷熱達31度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）至下周二（26日）均有驟雨。明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。最高30度。周三（20日）及周四（21日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，最高分別31及32度。周五（22日）及周六、亦即二十四節氣的「處暑」均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。
下周日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高32度。下周一（25日）及下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，同介乎27至31度。
