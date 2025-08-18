暴雨｜今日有驟雨及狂風雷暴　雨勢有時頗大　最高約29度

【天文台／暴雨／明天的天氣／紅雨／黑雨】受中國東南部的高壓脊與南海中北部的熱帶低氣壓共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大，而強雷雨帶正影響珠江口一帶。天文台於今日（8月18日）清晨指出，今早多處地區錄得超過60毫米雨量，離島區及屯門的雨量更超過100毫米。



天文台預測，本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹清勁東至東南風，初時離岸及高地吹強風。海有大浪及湧浪。稍後風勢逐漸緩和。天文台展望，明日（19日）仍然有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，驟雨減少。



圖為截至8月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月18日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼8月16日 石澳大浪掛起紅旗▼



+ 18

受高壓脊及熱帶氣旋共同影響 風勢頗大及有大驟雨

天文台指出，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今日橫過海南島並移向北部灣一帶。同時，在中國東南部的高壓脊與該熱帶氣旋的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴。

隨著該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本週中期廣東沿岸驟雨逐漸減少。預料高空反氣旋會在本週後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。

圖為截至8月18日凌晨2時00分，天文台對南海中北部熱帶氣旋的預測路徑。（天文台網頁圖片）

在上午5時，該熱帶低氣壓集結在三亞以西約90公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約12公里，大致移向海南島西南沿岸至北部灣一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月18日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

明日稍後驟雨減少 「處暑」酷熱達31度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）至下周二（26日）均有驟雨。明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。最高30度。周三（20日）及周四（21日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，最高分別31及32度。周五（22日）及周六、亦即二十四節氣的「處暑」均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。

下周日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高32度。下周一（25日）及下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，同介乎27至31度。