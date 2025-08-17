連場黑雨　水塘存水量升至81%　大潭篤水塘「放水」｜多圖

由7月29日至8月14日本港下了五場「黑雨」——即天文台發出黑色暴雨警告信號，本今年的雨量由6月底的444.4毫半，到8月14日的一個半月內，翻了三倍至1,750.3毫米，增加1,305.9毫米，追上同期的正常值。



本港水塘存水量，由8月1日佔總容量70.61%，到8月11日增至81.18%，比去年同期多出2.21個百分點。這半個月來不少水塘滿溢排水，當中大潭篤水塘「放水」的美景，吸引不少攝影愛好者拍攝，也有喜歡郊遊人士前往打卡。



大潭篤水塘8月4日下午17:05滿溢「放水」， 是每年雨季限定的情況。（Vicma Lee攝及提供圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月6日水滿排水， 十分壯觀。（Ringo Choi攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月6日水滿排水， 十分壯觀。（Ringo Choi攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月10日水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Miranda Lee攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，8月16日仍水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Onman Li攝及提供圖片／Facebook專頁香港行山新手交流區圖片）

水務署每周星期一更新本港水塘存水量，每月月初及月中公布各水塘存水量，對上一次是8月1日，存水量為413.8百萬立方米，佔總容量70.61%，最新最快星期一（18日）有更新。

經過7月29日的今年首場「黑雨」，在當次公布中，香港仔下水塘、香港仔上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘、大潭篤水塘、大潭上水塘、石梨貝水塘、九龍接收水塘存水量都達到100%。預期在之後經歷再多四場「黑雨」，會有更多水塘存水「爆燈」。

大潭篤水塘8月4日下午17:05滿溢「放水」， 是每年雨季限定的情況。（Vicma Lee攝及提供圖片）

大潭篤水塘8月4日下午17:05滿溢「放水」， 是每年雨季限定的情況。（Vicma Lee攝及提供圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月6日水滿排水， 十分壯觀。（Ringo Choi攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月6日水滿排水， 十分壯觀。（Ringo Choi攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

+ 3

7月29日至8月14日五場「黑雨」。天文台圖片

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月10日水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Miranda Lee攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，於8月10日水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Miranda Lee攝及提供圖片／Facebook專頁香港風景攝影會圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，8月16日仍水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Onman Li攝及提供圖片／Facebook專頁香港行山新手交流區圖片）

大潭篤水塘在連場暴雨後，8月16日仍水滿排水，吸引不少人專程來觀賞及拍攝。（Onman Li攝及提供圖片／Facebook專頁香港行山新手交流區圖片）