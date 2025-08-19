天氣｜今日有驟雨及幾陣強烈狂風雷暴　初時局部雨勢有時頗大

【天文台／暴雨／明天的天氣／紅雨／黑雨】活躍的偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及強烈狂風雷暴。天文台預測，本港今日（8月19日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣強烈狂風雷暴，初時部分地區雨勢頗大。最高氣溫約30度。稍後驟雨逐漸減少。吹和緩南至東南風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，仍有幾陣驟雨 ，本周後期天氣酷熱。



圖為截至8月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月19日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



台灣以東熱帶氣旋料移向琉球至東海一帶

天文台指出，位於越南北部的熱帶氣旋會在今日移入廣西內陸並逐漸消散。受活躍偏南氣流影響，今日廣東沿岸仍有驟雨及強烈狂風雷暴。隨著高空反氣旋稍為增強，本週中期華南沿岸天色較為明朗，接近週末天氣酷熱。

此外，位於台灣以東海域的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向琉球群島至東海一帶。另一方面，預料現時位於關島以南的低壓區會在未來數日逐漸發展並移向呂宋至台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數。

位於台灣以東海域的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島以南約200公里，預料向北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

在上午5時，位於越南北部的熱帶低氣壓集結在南寧之西南偏南約190公里，預料向北移動，時速約15公里，進入廣西內陸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月19日清晨5時40分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼



「處暑」酷熱達33度 下周日至二有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）至下周三（27日）均有驟雨。明日有幾陣驟雨。明日及周四（21日）有幾陣驟雨，短暫或部分時間有陽光，最高分別31及32度。周五（22日）及周六、亦即二十四節氣的「處暑」均部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，日間酷熱達33度。

下周日（24日）至下周二（26日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴；周日最高32度，下周一及周二最高30度。下周三（27日）仍有有幾陣驟雨及雷暴，料最高31度。