天氣｜今日有一兩陣驟雨最高32度　周六稍後天氣漸轉不穩定

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸，同時一股偏南氣流正影響該區。天文台預測，本港今日（8月21日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫約32度；吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望，未來一兩日日間大致天晴及酷熱。星期六（23日）稍後天氣漸轉不穩定。星期日（24日）有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪。下周初仍有驟雨。



圖為截至8月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。

受低壓系統影響 周末至下周初有狂風驟雨及雷暴

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在今明兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展仍存在變數。受該低壓系統影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

此外，位於東海的熱帶氣旋會在今日橫過日本九州以西海域並逐漸減弱。在上午5時，位於東海的熱帶低氣壓集結在鹿兒島之西北偏西約170公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里。

圖為天文台截至8月21日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。

「處暑」酷熱達33度 周六至下周五均有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）大致天晴，與周六（23日）均日間酷熱達33度。周六為二十四節氣的「處暑」，料初時大致天晴，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

下周日（24日）至下周五（29日）亦有驟雨及雷暴，其中下周日有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，最高29度。下周一（25日）及下周二（26日）均有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高分別30及31度。下周三（27日）至下周五仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，料介乎27至31度。