天氣｜今日有幾陣驟雨　日間最高31度　未來兩三日酷熱

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時高空反氣旋逐漸覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日（8月20日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。日間最高氣溫約31度。吹和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，天氣酷熱。周末期間至下周初天氣逐漸轉差，風勢較大及有驟雨。



圖為截至8月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

關島以西低壓區料移向呂宋 隨後移向海南島及鄰近海域

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日逐漸增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉，本週後期天氣酷熱。預料現時位於關島以西的低壓區會在未來一兩日逐漸發展並移向呂宋，隨後橫過南海北部，大致移向海南島及其鄰近海域，但其在南海的發展及與廣東沿岸的距離仍存在變數。此外，位於琉球群島一帶的熱帶氣旋會在今日橫過東海並逐漸減弱。

圖為天文台截至8月20日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

「處暑」酷熱達33度 周六至下周二有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）至下周四（28日）均有驟雨。明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，料最高32度。周五（22日）及周六（23日）均日間酷熱達33度，其中周五大致天晴，但局部地區有驟雨。周六為二十四節氣的「處暑」，有幾陣驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴。

下周日（24日）至下周二（26日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，均介乎27至31度。下周三（27日）及下周四仍大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，最高亦料31度。