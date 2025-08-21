將軍澳雨量暫2503毫米變「雨城」 天文台：近期連場暴雨分佈有關
内地中央氣象台昨日（20日）在微博發放全國十大氣象站累計降雨量排名榜，本港將軍澳地區氣象站錄得2,397毫米，為全國最高。香港天文台今晚（21日）也發文，截至昨日將軍澳地區氣象站錄得2,503.0毫米累積雨量，略低於慈雲山、大老山及大帽山同期雨量。
天文台指慈雲山、大老山及大帽山附近地區因地勢較高，氣候上雨量一般較香港其他地方高。九龍東及將軍澳區的長期平均雨量與尖沙咀天文台總部相若，但今年這兩區雨量明顯較多，相信主因是與7月尾至8月中連場暴雨的分佈有關。
8月首20日 天文台總部雨量達928.6毫米
天文台科學主任（呂旭昇 陳建宇）今晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《香港雨季的中場回顧》文章，指在早前另一篇隨筆《隨楊柳而來的黑雨》中提及到天文台於今年上半年錄得的累積雨量只有444.4毫米，是同期的第五低。
但受7至8月連場暴雨影響，截至8月14日下午4時，天文台總部今年的累積雨量已達1,750.3毫米，追上同期的正常值；到截至昨日，天文台總部今年的累積雨量已達1,974.7毫米，較正常值高約12%，當中8月1日至20日的累積雨量為928.6毫米，與8月的最高月雨量紀錄1090.1毫米只相差161.5毫米。
大帽山、大老山附近及香港東南部暫累積雨量超過2200毫米
截至昨日，本港各區今年的累積雨量分佈差別頗大，屯門及元朗區錄得少於1,400毫米，而大帽山、大老山附近及香港東南部包括九龍東、將軍澳及港島東，則超過2,200毫米。
．將軍澳錄得2,503.0毫米累積雨量
．大帽山錄得2,517.5毫米累積雨量
．慈雲山錄得2,600.8毫米累積雨量
．大老山錄得2,563.0毫米累積雨量
將軍澳雨量在5個大雨日均較天文台總部多50至100毫米
文章指出，慈雲山、大老山及大帽山附近地區因地勢較高，氣候上雨量一般較香港其他地方高；另一方面，雖然九龍東及將軍澳區的長期平均雨量與尖沙咀天文台總部相若，但今年這兩區雨量明顯較多，相信主因是與7月尾至8月中連場暴雨的分佈有關。
當中7月29日、8月2日、8月4日、8月5日及8月18日較大雨的區域大多位於香港東南部（包括九龍東、將軍澳及港島東）。在這幾場暴雨事件中，將軍澳的雨量均較尖沙咀天文台總部多約50至100毫米，以8月4日的暴雨為例，根據天文台初步分析，香港以東當時出現低空急流，配合背景的活躍西南季候風，有利強降雨區的發展。
天文台指出，暴雨發展有很大隨機性，雖然有時本港普遍地區出現暴雨，但不同地區的雨量可以差異很大，所以本港各區每年的雨量亦有明顯差異。再以將軍澳和天文台的年雨量為例，1992年至2024年期間，有些年份將軍澳的總雨量較天文台高，有些年份則相反。
