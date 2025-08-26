天氣｜今日有幾陣驟雨　日間炎熱達32度　本周後期天氣漸轉不穩

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】驟雨正影響廣東沿岸及南海北部，同時一道高壓脊正覆蓋中國東南部。天文台預測，本港今日（8月26日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風，初時高地風勢清勁。



天文台展望，周三（27日）天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定，驟雨增多，風勢頗大。



▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

菲律賓以東低壓區將進入南海 料移向海南及其鄰近海域

天文台指出，受中國東南部的一道高壓脊影響，未來一兩日廣東地區天色較為明朗，天氣炎熱。現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在本周中期進入南海中部，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。

該低壓系統隨後較大機會移向海南島及其鄰近海域，預料在該低壓系統與高壓脊的共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下周初廣東地區驟雨減少。

劍魚減弱為強烈熱帶風暴 料今移入中南半島內陸逐漸消散

此外，颱風劍魚已減弱為強烈熱帶風暴，料在今日移入中南半島內陸並逐漸消散。在上午2時，劍魚集結在萬象之東北偏東約270公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里。

▼天文台九天天氣預報▼



▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



+ 8

至下周三均有驟雨 周四及周五有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至下周三（9月3日）均有驟雨。其中，明日至周六（30日）均有雷暴。明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，料最高32度。周四（28日）及周五（29日）均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，其中周五部地區雨勢較大，最高氣溫回落至30度。周六初時驟雨較多及有雷暴，最高亦為30度。

下周日至下周三（9月3日）均介乎27至31度。下周日及下周一（9月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周二（9月2日）及下周三（9月3日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。