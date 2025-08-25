天文台前台長岑智明不認同分區黑雨建議　定點定量預報暫不可能

天文台今年已發五次黑色暴雨警告信號，打破一年內黑雨生效次數紀錄。香港天文台前台長、科技大學客席教授岑智明等今日（25日）在報章撰文稱，香港山多、地形複雜，而現今最先進的業務電腦物理模型精度，仍然未能準確分析複雜的地形，正香港暴雨難測的主因。



文章指，能夠在未來一至兩小時比較準確預測大雨的「臨近預報系統」仍然是現今氣象當局的基本預警手段，而「定點定量」的大雨預報、例如明天早上7至9時會否香港廣泛地區出現100毫米雨量，技術上仍然是不可能。



對於有評論建議港府考慮把暴雨警告分區化，文章指很多市民上班上學需要跨區，政府如何能夠就各區不斷變化的暴雨情况，制定一套簡單的停工停課安排：「如果只是荃灣、葵青和沙田3區黑雨，主要幹道被水浸堵塞，我們是否應該要求居住於元朗、屯門、北區或大埔的市民，跨區往九龍或港島上班？」



將研大氣環流是否改變引致近年在8、9 月出現類似春季梅雨槽的大雨

岑智明今日與科技大學環境及可持續發展學部主任及講座教授劉啟漢在《明報》撰文稱，連場暴雨除了歸咎西南氣流異常活躍之外，氣候變化令大氣層水氣增加，雨愈下愈大也是重要原因，他們亦懷疑也計劃研究，大氣環流是否也受氣候變化影響而改變，引致近年在8、9 月之間出現類似春季梅雨槽的大雨形勢。

文章指，於氣候變化愈演愈烈情况下，近期有不少傳媒都討論如何加強預警和應急等機制，而文章指出，最近發生的5次黑色暴雨，儘管對社會運作造成了一些干擾，但相對輕微的程度表明，香港排水和水浸管理系統總體上表現良好，防止了出現更嚴重情况。

文章又指留意到傳媒就氣候變化評估和黑色暴雨警告的討論，出現了一些偏差或誤解，他們希望在這裏提供一些科學意見，給相關決策和持份者參考。

當中，對於有個別學者指出，政府所採用的氣候變化評估數據已經過時，他們對此評論不敢苟同，原因是香港天文台目前所公布的數據，是基於聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估（AR6）的權威數據。

未有充分理據改用海平面上升幅度作應對氣候變化基礎

同時，該學者建議政府採用更為極端的海平面上升幅度（在本世紀末升高超過兩米），作為應對氣候變化的基礎，但岑智明在文中認為，目前還未有充分理據做這個重大決定，包括政府必須在基建開支與減低風險之間，取得適當平衡。

至於有評論指黑雨趨頻密，反映極端天氣成新常態，當局有必要檢討現行警示機制是否仍合時宜，並且引用內地的暴雨警告系統，尤其是參考深圳的分區暴雨警告，並建議港政府考慮把暴雨警告分區化，以減低對市民的影響。

岑智明等撰文：深圳雖採分區暴雨警告 惟停工停課措施適用於全市

文章指，雖然深圳採取分區暴雨警告，但停工停課等緊急防禦措施，仍然適用於全市。畢竟，很多市民上班上學都需要跨區，政府如何能夠就各區不斷變化的暴雨情况，制定一套簡單、容易理解的停工停課安排？

反問：如只有3區黑雨但主要幹道水浸 應否要求其他市民跨區上班？

試想：「如果只是荃灣、葵青和沙田3區黑雨，主要幹道被水浸堵塞，我們是否應該要求居住於元朗、屯門、北區或大埔的市民，跨區往九龍或港島上班？」

文章又指，能夠在未來一至兩小時比較準確預測大雨的「臨近預報系統」仍然是現今氣象當局的基本預警手段，而「定點定量」的大雨預報、例如明天早上7至9時會否香港廣泛地區出現100毫米雨量，技術上仍然是不可能。