酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　日間達34度　稍後局部地區有雷暴

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】酷熱天氣警告生效。天文台指出，廣東沿岸風勢微弱，而驟雨正影響南海北部。天文台預測，本港今日（8月27日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東至東北風。



天文台展望，未來一兩日天氣不穩定，風勢頗大。星期四（28日）部份地區雨勢較大。



圖為截至8月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



呂宋附近低壓區或成為熱帶氣旋 料移向海南島及其以南海域

天文台指出，廣東沿岸今日風勢微弱，天氣酷熱。受高空擾動影響，明日廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。現時位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今日進入南海中部，隨後可能發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

預料在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，天氣不穩定，海有湧浪。受南海中北部的廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月27日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



至下周四均有驟雨 周四及周五有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至下周四（9月4日）均有驟雨。其中，明日（28日）及周五（29日）均大致多雲，有驟雨及狂風雷暴、海有湧浪，同介乎26至30度，其中明日部份地區雨勢較大。 周六（30日）至下周一（9月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高均31度。

下周二（9月2日）至下周四（9月4日）均部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，同介乎27至32度。