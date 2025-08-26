屯門下午天晴落雹？　短片見粗粒水點從天而降　途人急步走避

本港今日（26日)天晴酷熱，下午約4時屯門落驟雨，有居民稱在山景邨拍攝到在天晴時間，大大粒水點忽然從天而降，指是落雹，有途人急步走避。



前天文台台長岑智明看過有關片段，他指單看片段比較難判斷，要看雷達回波垂直結構才有把握。天文台曾指出，天氣雷達是天文台監測冰雹的主要工具，雷達圖所顯示的回波反射率及其形狀為識別冰雹提供了重要線索；而今日當時的雷達圖，顯示有代表雨量超過100毫米的紅點。



8月26日下午約4時，有屯門居民拍攝到山景邨疑晴天落雹片段，不過未見到地上有冰粒。（Facebook專頁「屯門友」影片截圖)

雷達圖「小紅點」顯示屯門有強對流現象

屯門今日下午藍天白雲，不過有居民稱下午近4時在屯門拍攝到疑似落雹，短片長約10秒，可見有甚粗雨點落下，但未見地上有冰粒，而當時仍有陽光，拍攝位置為山景邨對出輕鐵鳴琴站。

翻查天文台雷達圖，在3時48分有一片驟雨雲在屯門上空，而當中有強對流現象，有一「小紅點」代表雨量超過100毫米，疑是強雷暴。

8月26日下午近4時，屯門上空獨有一個強降雨區，中央有強雷暴。（天文台圖片）

8月26日下午近4時，屯門上空獨有一個強降雨區。（天文台圖片）

天文台雨量圖顯示，8月26日下午3至4時，屯門錄得超過5毫米雨量，其中近山景邨有約30毫米雨量。(天文台網頁圖片 )

2021年9月中將軍澳落雹「一粒粒㗎」

近年極端天氣頻繁，本港多次落雹，其中2021年9月16日將軍澳尚德邨一帶出現一場較大型落雹，冰雹夾雜雨水從天而降，街坊原以為只是大雨聲響，細看竟是落雹。在尚德，有市民拍攝到落雹情況如雨水般頻密，嘖嘖稱奇：「一粒粒㗎喎仲要啲冰係！」

2014年3月底「黑雨」中冰雹大小約20至30毫米

天文台在2020年撰文指出，落雹是一種自然現象，在香港並不常見，平均每一至兩年才出現一次。由2000年1月至2020年8月），香港共有11日錄得冰雹報告。其中2014年3月30日晚上受低壓槽影響，香港廣泛地區出現滂沱大雨及強烈雷暴並伴隨落雹，天文台更需要發出黑色暴雨警告信號，天文台收到本港多處地區的冰雹報告，大部分報告的冰雹大小約20至30毫米。

2014年3月30日下午8時40分左右在荃灣拾獲的冰雹（圖片由張小姐提供／天文台圖片）。

強雷暴出現時大氣垂直運動令水汽不斷打滾凝結成冰粒

冰雹是強雷暴中產生的大冰粒。天文台指出，強雷暴出現時，大氣的垂直運動十分猛烈。由於大氣對流層的温度一般隨高度增加而下降，當較暖濕空氣上升時，空氣中的水分會遇冷凝結。

由於上升氣流猛烈，水汽會被帶到凍結層以上並不斷打滾，凝結成冰粒。打滾過程冰粒不斷吸收水分，像「雪球」般越滾越大，最後當上升氣流不能再承托冰粒重量時，這些超重的冰粒便會跌落地面，形成落雹。

強雷暴引致落雹的過程。（天文台圖片）

天文台監測冰雹線索：回波反射率及其形狀為識別重要線索

天文台表示，天氣雷達是天文台監測冰雹的主要工具，雷達圖所顯示的回波反射率及其形狀為識別冰雹提供了重要線索。冰雹形成於強雷暴中，在雷達圖中除了有很強的回波反射率外，有時甚至會出現一種呈「鈎」狀的回波結構，稱為「鈎狀回波」，如2014年3月30日晚上的雷達圖便出現了清晰可見的鈎狀回波特徵

2014年3月30日晚上雷達圖中出現鈎狀回波。（天文台圖片）

鈎狀回波代表與強雷暴相關的積雨雲發展已經相當旺盛

鈎狀回波是超級單體雷暴的一個重要特徵，代表與強雷暴相關的積雨雲發展已經相當旺盛。此時積雨雲中強勁的上升氣流甚至令雨水無法落到地面，導致底層出現弱回波區，「鈎」狀的回波結構便因而形成。除了冰雹及強雷暴外，鈎狀回波有時更伴隨龍捲風或水龍捲的出現，是一種代表破壞性極強的回波特徵。

天文台提醒如果以後在雷達圖中發現鈎狀回波時，切記要避之則吉，特別若是身處戶外的話，應立即躲入堅固的建築物內。

大老山雙偏振雷達可偵測不同的水相態。 在2019年4月11日晚上成功探測到深圳出現冰雹（紅圈內的紅點）。（天文台圖片）

鈎狀回波與冰雹的出現有一定關聯性，但亦非必然，不是每次有鈎狀回波就表示有冰雹，反之亦然。預報員需要綜合眾多的觀測去判斷落雹的可能性，例如天文台近年添置的大老山雙偏振S波段多普勒天氣雷達，便大大提升了監測冰雹的能力。