打風？天文台料廣闊低壓區「可能發展為熱帶氣旋」　料移向海南島

【打風／天文台／天氣／HKO／熱帶氣旋】現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在日內進入南海中部，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。天文台今日（26日）指出，該廣闊低壓區「隨後可能發展為熱帶氣旋」，有別於之前預測「而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數」，料會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。



天文台預料在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，天氣不穩定，海有湧浪。九天天氣預報顯示，本周四至六（28至30日）本地風力上升，離岸及高地風力間中達6級，即吹「強風」（6級7級），屬3號風球風力。



8月26日上午10時半的衞星雲圖顯示，在菲律賓呂宋東部有強對流天氣（右下方），為一個廣闊低壓區。（天文台圖片)

明日的天氣：短暫時間有陽光 稍後局部地區有雷暴

天文台在上午11時30分發出酷熱天氣警告。天文台指一股偏東氣流會在明日（27日影響廣東沿岸，該區天氣酷熱，亦有幾陣驟雨，預測本港吹東至東北風3至4級，日間酷熱，最高33度；部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

周四受高空擾動影響 料有大驟雨及狂風雷暴

天文台在今早的預報特別指出，受高空擾動影響，料周四（28日）廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。本地吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪。

天文台8月27日上午11時半更新九天天氣預報，料本周中後期有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

▼8月6日 黃色暴雨警告中午生效▼



+ 8

天文台：廣闊低壓區會明日進入南海中部 其強度存在變數

天文台在今早11時半的預報中指出，現時位於呂宋附近的廣闊低壓區會在明日進入南海中部，即本港800公里警戒範圍，隨後可能發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

預報可見，天文台提高未來數日受到熱帶氣旋影響的可能性，今日指廣闊低壓區「隨後可能發展為熱帶氣旋」，而之前數日預測「而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數」不同。

▼AI人工智能預測模式風烏8月26日對菲律賓以東海域廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預測模式盤古8月26日對菲律賓以東海域廣闊低壓區的預測▼



預報模式分歧 AI風烏及盤古料廣闊低壓區發展成較弱低壓系統

根據天文台地球天氣網頁顯示的今日預測，大致可分為兩種。其中AI人工智能預報模式風烏及盤古，廣闊低壓區進入南海中北部後移向海南島方向，料可能發展成較弱的低壓系統，中心距離香港至少600公里，故威脅不大。而AI人工智能預報模式伏羲和AIFS、以及歐洲中期預報中心ECMWF傳統電腦預報模式，均顯示廣闊低壓區進入南海中北部後，料維持廣闊低壓區，並移向海南島一帶。

不過上述各模式的預測均顯示，在該低壓系統與高壓脊的共同影響下，料本周四至周五、甚至到周六（28至30日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，而天文台預測更料本港有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

▼AI人工智能預測模式伏羲8月26日對菲律賓以東海域廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預測模式AIFS8月26日對菲律賓以東海域廣闊低壓區的預測▼



▼歐洲中期預報中心ECMWF在8月26日對菲律賓以東海域廣闊低壓區的預測▼



周五至周六初時離岸及高地風脅間中達6級 周六日間短暫時間有陽光

天文台預料在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，天氣不穩定，海有湧浪。另受南海中北部的廣闊低壓槽影響，下周初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

天文台預測周五（29日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。到周六（30日）仍吹東風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。星期日(31日）為暑假最後一日，料吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（9月1日)是開學日，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；其後數日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼

