天氣｜今日有驟雨及幾陣狂風雷暴　早上新界北及西貢雨量逾10毫米

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來雷雨。天文台指出，本港今早（8月28日）新界北部及西貢區錄得超過10毫米雨量。天文台預測，本港大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。最高氣溫約30度。吹和緩東至東北風，稍後風勢清勁，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。



天文台凌晨發出特別天氣提示稱，位於南海中北部的廣闊低壓區正逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在今早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。



圖為截至8月28日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

受低壓系統及高壓脊的共同影響 今明風勢頗大

天文台指出，高空擾動會在今日為廣東沿岸及其以南海域帶來大驟雨及狂風雷暴。現時位於南海中北部的廣闊低壓區會在今日逐漸發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

受該低壓系統與中國東南部高壓脊的共同影響，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，週末期間廣東沿岸天色稍為好轉。而另一個高空擾動會在下週初為廣東沿岸帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月28日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均有驟雨 下周一初時驟雨較多

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至下周五（9月5日）均有驟雨。其中，明日（29日）間中有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪，稍後驟雨逐漸減少，料介乎26至31度。周六（30日）及下周日（31日）部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，均介乎27至32度。

下周一（9月1日）初時驟雨較多，最高均31度。下周二（9月2日）至下周五（9月4日）仍有驟雨， 部份時間有陽光，同介乎27至32度。