打風｜天文台今晚至明早或考慮發一號風球　一度預警有冰雹

【打風／天文台／HKO／熱帶低氣壓／移動路徑】天文台今午（27日）12時發出特別天氣提示指，位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散，而若該廣闊低壓區今晚至明早（28日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號，預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

至下午1時36分，天文台再發特別天氣提示指，預料本港短期內可能受冰雹影響。



至下午1時36分，天文台再發特別天氣提示指，預料本港短期內可能受冰雹影響。



8月26日下午約4時，有屯門居民拍攝到山景邨疑晴天落雹片段，不過未見到地上有冰粒。（Facebook專頁「屯門友」影片截圖)

天文台特別天氣提示指，位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散，若該廣闊低壓區在今晚至明早進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。

明日及周五有驟雨、雷暴及狂風

天文台預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及星期五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。

明天的天氣：有驟雨、雷暴及狂風 雨勢有時頗大

高空擾動正為南海東北部帶來大驟雨及雷暴，天文台表示，高空擾動會在明日（28日，星期四）為廣東沿岸及其以南海域帶來大驟雨及狂風雷暴，預測明日吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，海有湧浪。

預測周五（29日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪，稍後驟雨逐漸減少。周六（30日）吹東風4至5級，初時高地間中6級；部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

天文台8月27日上午11:30更新九天天氣預報，預測28日及29日（星期四及五）有驟雨、雷暴及狂風。（天文台圖片）

開學日天氣：初時驟雨較多 日間短暫時間有陽光

天文台指隨着該低壓系統遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉；而另一個高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟，預測9月1日開學日吹東至東南風4級，初時離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。

天文台指現時位於呂宋以西的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

根據天文台地球天氣網頁顯示的今日預測，大致可分為三種。

AI人工智能預報模式風烏料將發展成熱帶氣旋，在本港以南至西南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。

AI人工智能預報模式盤古料可能發成較弱的低壓系統，在本港以西南約700公里掠過，但本港風力仍會較大。

AI人工智能預報模式伏羲和AIFS、以及歐洲中期預報中心ECMWF傳統電腦預報模式，都料維持廣闊低壓區，但本港風力仍會較大。

