中央氣象台料10日內或3颱風生成　風雨將遮9.8月全食「鬼月血月」

【月食／月全食／網上觀看／血月／天文台／打風／熱帶氣旋】本月7日深夜至8日凌晨（下周日至周一，農曆七月十五至十六）本港上空將出現月全食天文奇觀，「戲肉」為8日凌晨1時半「食既」至2時53分「生光」前的83分「全食」時段，月亮會呈現暗紅色，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞這個「鬼月血月」。



不過暫時天氣預測天公不造美，內地中央氣象台卻預測未來10天，南海及西北太平洋可能有一至三個颱風或熱帶低氣壓生成，受其影響，7日前後東南沿海可能有明顯風雨天氣；天文台也預測7日稍後驟雨較多及有雷暴，到8日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，似乎又無緣相見這一奇觀。



▼2021年5月26日「超級血月」月全食▼



2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（資料圖片／盧翊銘攝）

2021年「超級血月」吸引市民出外觀賞

對上一次能在本港目睹月全食整個過程，要數到2021年5月26日晚，該次更遇上「超級滿月」，月亮直徑比平時長7％，加上食甚時月球呈血銅色，被叫作「超級血月」。當晚多雲，但超級血月仍成功衝破雲層，乍現夜空。不少市民到觀賞點如黃埔海濱、油塘魔鬼山、石澳情人橋等觀賞月食，那怕只是數分鐘，已叫在場數百人歡呼。

8日凌晨01:30至02:53全食階段現「鬼月血月」

天文台指出，這次月食期間月亮的仰角較高，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞整個月全食過程，面向南至西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食。

月食在7日晚上11時26分「半影食始」開始，但只會見到月亮稍暗，要到8日凌晨0時27分「初虧」開始，月球開始進入地球本影，才會被「慢慢食」。

2025年9月7日至8日月全食期間可觀看到的月球顏色變化。（天文台圖片）

到了1時30分月球完全進入地球本影，即月全食開始，食甚時間為2時12分，至2時53月球開始離開地球本影，在這83分鐘月全食階段，月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色。這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上，故被稱為「血月」，由於這次月全食發生在農曆七月「鬼節」，故被形容為「鬼月血月」。

在「生光」階段，月亮逐漸回復，至3時57分完全「復圓」，不過此刻仍要經歷「半影食終」，整個月食過程要到4時57分月亮完全離開地球半影才算結束。

2025年9月7日至8日月全食時間，「戲肉」為8日凌晨1時半「食既」至2時53分「生光」前的83分「全食」時段變成暗紅色「鬼月血月」。（天文台圖片）

2025年9月7日至8日月全食期間月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

2021年5月26日晚月食進入生光時間，在荃灣仍可看到「超級血月」帶白光及部分粉紅。（資料圖片／蘇煒然攝）

天文台、太空館等辦聯合網上直播 市民可透過YouTube觀看

天文台、太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育，７日晚上11時26分開始，透過YouTube頻道聯合網上直播是次月食過程，市民可留意天文台網頁。

下一次在香港可以觀看到的月食將會是2026年3月3日，同樣是一次月全食。

2021年5月26日晚月食，吸引不少市民外出觀看「超級血月」。（資料圖片／余俊亮攝）

2021年5月26日晚月食進入生光時間，仍可看到「超級血月」仍然帶紅。（資料圖片／余俊亮攝）

中央氣象台：7日前後東南沿海可能受熱帶氣旋影響有明顯風雨

不過市民這次未必可看到「鬼月血月」。內地中央氣象台周日（8月31日）晚上10時發放中期預報顯示，預測未來10天，南海及西北太平洋可能有一至三個颱風或熱帶低氣壓生成，受其影響，7日前後東南沿海可能有明顯風雨天氣。

天文台9月1日清晨6時20分更新九天天氣預報，料9月7及8日有驟雨及雷暴。(天文台圖片)

天文台預測7日及8日大致多雲 有驟雨及雷暴

天文台在今早預測中則未有提及會否有熱帶氣旋，但指預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。九天天氣預報顯示，7日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有雷暴，8日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，與中央氣象台的預測相若。