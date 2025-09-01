天文台料秋季氣溫正常至偏高　中央氣象台指有熱帶低氣壓即將生成

今日9月1日是開學日也是秋季開始，天文台預測今年秋季（9月至11月）氣溫正常至偏高。酷熱天氣警告現正生效，天文台今早更新九天天氣預告，料未來五日仍然酷熱，市區氣溫最高33至34度。預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，下周日（7日）起有驟雨及雷暴，氣溫將會下降。



天文台暫未有預測短期內熱帶氣旋影響香港，而內地中央氣象台今日指出，當前菲律賓以東海域有熱帶擾動活動，將於未來48小時內增強為熱帶低氣壓，未來72小時有可能發展為熱帶氣旋，其路徑以北偏東方向移動為主；南海及西北太平洋可能還有一至兩個熱帶氣旋生成。



+ 3

天文台料秋季氣溫「正常至偏高」、雨量「正常至偏多」

天文台公布今年秋季（9月至11月）季度預報，預測氣溫「正常至偏高」，即平均氣溫攝氏25.0至25.5度或高於25.5度；雨量「正常至偏多」，即料錄得365至597毫米或多於597毫米。

天文台解釋，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的海面溫度整體接近正常。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部水溫會在今年秋季及冬季處於正常至偏低範圍。

天文台指在氣候變暖的背景下，香港秋季氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高。綜合考慮最新「ENSO」狀態的影響、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，預料2025年秋季香港氣溫正常至偏高，而雨量正常至偏多的機會稍高。

+ 3

明天的天氣：大致天晴酷熱 局部地區有驟雨 周六升至34度

高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。天文台預測周二及周三（2及3日）吹微風2級，日間酷熱，市區氣溫最高33度；周二大致天晴，但局部地區有驟雨，周三稍後局部地區有驟雨。

周四及五（4及5日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區氣溫最高33度，周四稍後局部地區有雷暴，周五初時局部地區有雷暴。天文台預測周六（6日)大致天晴，日間酷熱，市區氣溫最高升至34度，稍後局部地區有驟雨。

天文台9月1日上午11時半更新九天天氣預報，料未來五日天晴酷熱，9月7日起有雨及雷暴，將會明顯降溫。（天文台圖片）

廣闊低壓槽下周日起帶來驟雨及雷暴 料影響觀看月全食「鬼月血月」

天文台預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。本港天氣由下周日（7日）起逐漸轉差，預測吹東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有雷暴，氣溫最高32度。下周一至三（8至9日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫最高30至31度。

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六）本港上空將出現月全食，「戲肉」為8日凌晨1時半「食既」至2時53分「生光」前的83分「全食」時段，月亮會呈現暗紅色，若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞這個「鬼月血月」。不過依目前的天氣預測，似乎又無緣相見這一天文奇觀。

中央氣象台：南海及西北太平洋可能尚有一至兩兩個熱帶氣旋生成

天文台暫未有預測短期內熱帶氣旋影響香港，而內地中央氣象台今日指出，當前菲律賓以東洋面有熱帶擾動活動，將於未來48小時內加強為熱帶低氣壓，未來72小時內有可能發展為颱風，其路徑以北偏東方向移動為主，9月4日以後開始影響中國東部海域，後期的路徑和強度不確定性較大。

中央氣象台還指出，南海及西北太平洋可能還有一至兩個颱風或熱帶低壓（都屬熱帶氣旋）生成。