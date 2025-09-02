暴雨｜天文台8月錄總雨量939毫米超出正常1倍　創有記錄以來第3高

【天文台／hko／打風／黑雨／紅雨／黃雨】今年暑假本港連日風雨交加，天文台今日（2日）發文回顧8月份的天氣狀況，其中8月2日至5日受到一股活躍西南季候風及高空擾動影響，天文台需要在4日內3度發出黑色暴雨警告。其中天文台總部8月5日的日雨量，更錄得破紀錄的368.9毫米，創出1884年有記錄以來8月份的最高日雨量。



若以整個8月份計算，天文錄得總雨量939.2毫米，較正常值超出1倍，創有記錄以來8月份的第3高；至雲量達到81%，較正常值高出11個百分點，創有記錄以來8月份第4高。下文將詳盡列出8月份本港天氣變化的時間線。



8月份總雨量939.2毫米 較正常值超出一倍

天文台今日發文回顧8月份的連場大雨，指出今年8月遠較正常多雨，主要受到8月上旬與活躍西南季候風及高空擾動相關的大雨，以及8月中旬數個熱帶氣旋所影響。

天文台錄得全月總雨量939.2毫米，較8月正常值453.2毫米高超過一倍，創有記錄以來8月份的第3高。雖然首半年雨量遠低於正常，惟7月及8月出現連場大雨後，今年首8個月累積雨量增至1,985.3毫米，追上同期正常值的1,921.5毫米。

8月共有11個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部

氣溫方面，雖然8月平均氣溫29.0度只較正常高0.3度，但連同氣溫高於正常的6月及7月，今年夏季6月至8月較正常炎熱，平均最低氣溫、27.2度、平均最高氣溫31.9度及平均氣溫29.1度，分別是有記錄以來同期的第6高、第7高及第9高。

此外，本港今年8月份的雲量同樣遠較正常多，平均雲量為81%，較正常值的70%高出11個百分點，是有記錄以來8月份第4高。而整個8月共有11個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

2025年8月份天氣變化時間線

8月1日︰受一股西南氣流影響，本港天氣酷熱及部分時間有陽光，而下午部份地區有大驟雨及雷暴，北區錄得超過70毫米雨量。

8月2日至8月5日︰一股活躍西南季候風及高空擾動，為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。連場大雨導致天文台需要在4日內3度發出黑色暴雨警告。

天文台總部8月5日的日雨量錄得破紀錄的368.9毫米，為自1884年有記錄以來8月份的最高日雨量。這單日雨量已是8月雨量正常值的80%以上。

天文台4日累積雨量接近600毫米，而將軍澳及慈雲山的雨量更超過800毫米。在傾盆大雨的影響下，天文台總部8月5日早上的氣溫降至全月最低的24.0度。

2025年8月5日的雨量分佈圖。（天文台圖片）

8月6日︰當日驟雨持續。

8月7日至12日︰隨着高空反氣旋建立，除了幾陣驟雨外，普遍天晴及持續酷熱。天文台總部8月10日下午氣溫升至全月最高的34.4度。其後位於西北太平洋的颱風楊柳，在8月12日向西北偏西移向台灣。

8月13日︰楊柳在台灣東南部登陸前進一步增強為強颱風。受其外圍下沉氣流影響，除局部地區有驟雨外，當日本港大致天晴，下午極端酷熱。

8月14日︰楊柳移入廣東內陸，迅速減弱為熱帶低氣壓。受其外圍的強雷雨帶影響，當日本港密雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得超過100毫米雨量，而大嶼山、屯門及港島部分地區的雨量更超過200毫米。

傾盆大雨導致天文台需要發出今年第5個黑色暴雨警告，打破自1992年暴雨警告系統開始運作以來的記錄。上個記錄是2000年及2006年全年三度發出黑色暴雨警告。

8月15日︰仍有幾陣驟雨。

8月16日︰隨着楊柳消散及高壓脊於中國東南部建立，轉為大致天晴。與此同時，位於南海中部的廣闊低壓區增強為熱帶低氣壓。

8月17日︰熱帶低氣壓向西北偏西移向海南島以南海域，翌日掠過北部灣。在該熱帶低氣壓與中國東南部的高壓脊的共同影響下，本港風勢頗大及有狂風驟雨。

8月18日︰持續有大驟雨，本港多處錄得超過100毫米雨量。

8月19日︰受一股活躍偏南氣流影響，天氣仍然不穩定，本港大部分地區錄得超過30毫米雨量，九龍及新界部份地區的雨量更超過100毫米。

8月20日至22日︰隨着高空反氣旋增強，本港普遍天晴及酷熱。與此同時，當日晚上位於呂宋以西海域的低壓區增強為熱帶低氣壓，隨後命名為劍魚。

8月23日︰劍魚向西橫過南海中部，並逐步增強為強烈熱帶風暴。本港除了晚上有幾陣驟雨及狂風雷暴外，大致天晴。

8月24日至25日︰劍魚先在海南島以南海域迅速增強為強颱風，翌日晚上在越南北部登陸。本港一連兩日部份時間有陽光。

8月26日至27日︰受中國東南部的高壓脊影響，除了下午新界西部局部地區有驟雨及雷暴外，本港大致天晴及酷熱。

8月28日︰受高空擾動影響，本港大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。同時熱帶低氣壓藍湖在南海中部形成，向西北移向海南島以南海域，天文台晚上需要發出一號戒備信號，為今年第8次，打破了自1946年以來1月至8月的最高紀錄。

8月29日︰本港天氣酷熱及部份時間有陽光。由於中國東南部的高壓脊與藍湖的共同影響下，當日風勢頗大。

8月30日︰藍湖增強為熱帶風暴，並橫過海南島以南海域，其後下午在越南中北部登陸，晚上減弱為熱帶低氣壓。同時一股偏東氣流影響廣東沿岸，本港大致多雲及有幾陣驟雨。

8月31日︰轉為普遍晴朗及酷熱。