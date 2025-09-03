酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部有雷暴　日間達34度

酷熱天氣警告仍然生效。天文台指出，高空反氣旋正覆蓋華南，同時驟雨影響南海北部及廣東沿岸。天文台預測，本港今日（9月2日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩東南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，持續酷熱，局部地區有驟雨；下周初驟雨逐漸增多。



圖為截至9月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

南海中北部低壓槽上或發展低壓區 料下周初移向華南沿岸

天文台指出，受高空反氣旋影響，未來兩三日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。預料本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機會於下周初移向華南沿岸，該區驟雨增多及有狂風雷暴。

此外，位於琉球群島以東的西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在上午5時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南偏東約650公里，預料向西北偏北移動，時速約28公里，大致移向日本以南海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月3日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日清晨 黑雨前維港兩岸閃電不停▼



+ 2

至下周四均有驟雨 「白露」至下周二有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）至周六（6日）日間酷熱，最高氣溫至少33度，其中明日及周六達34度。明日大致天晴，稍後局部地區有驟雨。周五（5日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。周六料大致天晴，稍後局部地區有驟雨。

下周日（7日）為二十四節氣的「白露」，至下周三（10日）均大致多雲。下周日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有狂風雷暴，最高32度。下周一（8日）及下周二（9日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高30度。下周三有幾陣驟雨及雷暴，最高31度。下周四（11日）仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，料介乎27至32度。