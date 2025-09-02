酷熱天氣｜今日局部地區有驟雨　日間大致天晴達34度

酷熱天氣警告仍然生效，高空反氣旋正覆蓋華南。天文台預測，本港今日( 9月2日）初時部份時間多雲。局部地區有驟雨。日間大致天晴及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹輕微至和緩東至東南風。天文台展望，未來數日部份時間有陽光，持續酷熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



菲律賓以東低壓區料移向日本以南海域

天文台指出，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初，為南海中北部帶來不穩定天氣。此外，現時位於菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日稍為發展，大致移向日本以南海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月2日凌晨0時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月16日 石澳大浪掛起紅旗▼



至下周三均有驟雨 「白露」至下周二有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）至周六（6日）均日間酷熱，最高氣溫至少33度，其中周六達34度。明日至周五（5日）部份時間有陽光，明日有一兩陣驟雨。周四（4日）及周五有幾陣驟雨，周四稍後局部地區有雷暴，周五則初時局部地區有雷暴。周六大致天晴，稍後局部地區有驟雨。

下周日（7日）為二十四節氣的「白露」，至下周三（9日）均大致多雲。下周日稍後驟雨較多及有雷暴，最高32度。下周一（8日）及下周二間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。下周三（9日） 大致多雲，有幾陣驟雨，料介乎27至31度。