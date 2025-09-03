遊日注意｜日本9.4至9.5料打風　熱帶氣旋由鹿兒島向東北直搗東京

天文台周二（2日）晚上指位於琉球群島以東的西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。



日本氣象廳及內地中央氣象台等晚上已將其升格為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料該熱帶氣旋周四（4日）會以熱帶風暴級（日本稱颱風級）登陸九州鹿兒島，後向東北移動，掠過和歌山、奈良、直至東京都及千葉縣，周五（5日）晚上才離開日本本土。周四及五在日本的市民要留意天氣變化。



日本氣象廳預測熱帶低氣壓將升格為熱帶風暴（日本稱颱風），並移向日本本土，登陸九州鹿兒島後向東北移動，掠過和歌山、奈良、直至東京都。（日本氣象廳圖片）

內地中央氣象台也預測熱帶低氣壓將升格為熱帶風暴，登陸九州鹿兒島後向東北移動往東京都。（中國中央氣象台圖片）

預測周三晚上增強為熱帶風暴 屆時將命名「琵琶」

內地中央氣象台周二晚上8時表示，位於鹿兒島南偏東方向約1,160公里的低壓區，已增強為熱帶低氣壓，中心附近最大風力達7級（約54公里/小時），中心最低氣壓為1005百帕，將以每小時30至35公里的速度，向北偏西方向快速移動，強度逐漸增強。

在晚上11時，該熱帶低氣壓集結於琉球群島那霸市東南方向約690公里，預測周三（3日）晚上增強為熱帶風暴。

當熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，將會命名，此次將輪到命名「琵琶」（Peipah），由澳門提供名稱，是一種在澳門受歡迎的寵物魚名稱。

韓國氣象廳同樣預測熱帶低氣壓將升格為熱帶風暴，登陸九州鹿兒島後向東北移動往東京都。（韓國氣象廳圖片）

台灣中央氣象署同樣預測熱帶低氣壓將升格為熱帶風暴，登陸九州鹿兒島後向東北移動往東京都。（ 台灣中央氣象署圖片）

預測周四在鹿兒島登陸 後快速向東北移向東京

日本氣象廳周二晚上發布烈風警報，預測該熱帶氣旋將向東北移動，到日本關西至關東地區。日本氣象廳、內地中央氣象、台灣中央氣象署及韓國氣象廳發放的預測移動路徑概率圖相似，該熱帶低氣壓會在周三晚於沖繩以東海域，增強至熱帶風暴級，中心附近最大風力達8級，其後向北移動。

預料周四上午約11時，該熱帶風暴會在鹿兒島一帶登陸，之後轉向東北方向移動，掠過和歌山、奈良、靜岡、東京都、千葉一帶，期間維持熱帶風暴級，周五晚上由千葉向東移動，再次回到太平洋。日本氣象廳的預測與內地中央氣象台相若。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月2日對移向日本以南海域低壓系統預測▼



天文台周二早上在預報中表示，位於西北太平洋菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日稍為發展，大致移向日本以南海域。該低壓區持續向北稱動，天文台晚上指已移至琉球群島以東的西北太平洋，並正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並未將其列為熱帶低氣壓。

天文台與其他四個官方氣象機構在計算熱帶氣旋中心風力不同，天文台計10分鐘平均風速，而另四個機構則採用一分鐘平均風速，所以在升級熱帶氣旋級別時，會有先後。