打風？天文台：廣闊低壓槽上或有低壓區發展　較可能移向華南沿岸

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】踏入9月，熱帶氣旋又再度活動。天文台今日（2日）上午在預報中指出，預料本周後期在南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展，但其發展和路徑存在變數，較大機率於下周初移向華南沿岸，九天天氣預報顥示，預測下周日（7日）稍後驟雨較多及有狂風雷暴，下周一及二（8及9日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，不過風力暫見最高5級。



天文台又指，現時位於西北太平洋菲律賓以東的低壓區，會在未來一兩日稍為發展，大致移向日本以南海域。內地中央氣象台指出，除了該兩個低壓系統，南海及西北太平洋可能還有一至兩個熱帶氣旋生成。會否出現四旋共舞？



近日本港風力增強，石澳8月29日有大浪，但仍有不少泳客落水。

酷熱天氣警告現正生效 天文台中午發出雷暴警告

受高空反氣旋影響，未來數日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區，驟雨正影響南海北部及廣東沿岸。天文台12時49分發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時30分，預料新界西部有局部地區雷暴

酷熱天氣警告現正生效。正午時分新界多處地區氣溫上升至33度左右，上水升至35.9度，附近大大隴升至34.8度，天文台尖沙咀總部升至33.1度。