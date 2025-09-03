打風？天文台料低壓區移近　下周日周一高地風力或達3號風球級數

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】踏入9月，熱帶氣旋又再度活動。天文台今日（3日）在九天天氣預報中指出，由於南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。



九天天氣預報顥示，下周日及周一（7日及8日）離岸及高地間中6級，稍後時間驟雨較多及有狂風雷暴。根據蒲福氏風級表，6級風力屬於強風，相等於每小時平均風速41至51公里，風力或達3號風球。



酷熱天氣警告現正生效。（資料圖片）

多區天氣酷熱 天文台料上水飆升至37度

酷熱天氣警告現正生效，截至11時正，天文台錄得氣溫31.7度，預計全日介乎28至34度，相對濕度65%，紫外線指數為9，強度屬於甚高。根據自動分區天氣預報顯示，新界多區今午2時將升至34度，包括大埔、石崗及打鼓嶺，上水更飆升至37度。

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來兩三日廣東沿岸天色大致良好，持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴亦會影響該區。

明日繼續天氣酷熱 周五局部地區有雷暴

天文台預測，明日（4日）天氣酷熱，氣溫28至34度，濕度60至90%，吹東南風2至3級，大致天晴，稍後局部地區有驟雨。其後周五（5日）最高氣溫降至33度，部份時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後時間局部地區有雷暴。周六（6日）則恢復酷熱天氣，氣溫28至34度，大致天晴，稍後局部地區有驟雨。

天文台9月3日預測廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月6日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月3日預測廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月7日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月3日預測廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月7日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月3日預測廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

周末天氣轉壞 周日吹6級風可相等3號風球

由於南海中北部至呂宋附近的廣闊低壓槽上，可能有低壓區發展，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。下周初廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。隨著高空反氣旋再度增強，下周中期廣東驟雨減少，天色好轉。

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月3日對南海低壓系統預測▼



▼歐洲中期預報中心9月3日對南海低壓系統預測▼



下周日（7日）吹東至東南風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，大致多雲，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。下周一（8日）天氣惡劣，吹東南風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

根據蒲福氏風級表，6級風力屬於強風，相等於每小時平均風速41至51公里，即已符合發出3號強風信號的要求。

2025年9月7日至8日月全食期間可觀看到的月球顏色變化。（天文台圖片）

2025年9月7日至8日月全食期間月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

▼2021年5月26日「超級血月」月全食▼



周日月全食因天氣轉壞無法欣賞

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六），本港上空將出現月全食天文奇觀。不過若以天文台預測的天氣，港人似乎難以欣賞此天文奇觀。下一次香港可以觀看的月食為2026年3月3日，同樣是一次月全食。

日本9.4至9.5打風 料大阪、名古屋及東京等受影響

此外，未來數日前往日本市民注意，天文台表示現時位於琉球群島以東海域的熱帶氣旋，在未來兩三日大致移向日本南部。

中央氣象台指，該熱帶氣旋今早8時位於日本鹿兒島南偏東方向約850公里，預計以每小時25至30公里的速度向北偏西方向移動，逐漸趨向日本西南部洋面，強度逐漸增強，有可能於未來24小時內發展為今年第15號颱風。翻查資料，若該熱帶氣旋發展成第15號颱風，將被命名為「琵琶」（Peipah）。

根據中央氣象台的預測路徑圖顯示，該熱帶氣旋9月4日在鹿兒島登陸後，將轉往東北方向移動，翌日（5日）一直橫掃日本本州島，預料大阪、京都、名古屋及東京等港人熱門旅遊城市，將陸續受到吹襲。